Lleva Ale Cárdenas apoyos invernales y juguetes al ejido Juan Capitán

Este viernes la diputada local Alejandra Cárdenas Castillejos acudió a la comunidad de Juan Capitán para realizar la entrega de los apoyos de la campaña “RecoléctALE”, a la que se sumaron cientos de ciudadanos victorenses.

La legisladora local convivió con los pobladores del emblemático ejido de Ciudad Victoria, a quienes refrendó el compromiso de continuar trabajando para mejorar las condiciones de vida de los victorenses, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

“Me da mucho gusto que esté aquí, que no nos abandone, que siempre esté al tanto de nuestras necesidades y que siga viniendo con nosotros, me da mucho gusto y me emociona, le voy a dar un abrazo”, dijo don en representación de la comunidad.

Ale Cárdenas por su parte hizo el compromiso de seguir trabajando a favor de quienes más necesitan y destacó que desde el Congreso continuará dando todo su esfuerzo para que a Victoria le vaya cada vez mejor.

Así mismo agradeció la generosidad de los ciudadanos que se sumaron a la colecta para llevar un poco de alegría y cobijo a las nias, niños y familias del ejido Juan Capitán.

“Me siento muy contenta de estar nuevamente aquí, de saludarlos y de poder desearles que pasen una muy feliz Navidad. Desde aquí también mi agradecimiento para quienes generosamente nos apoyaron con sus donativos en esta colecta, porque esto nos habla de la solidaridad de los victorenses, algo que sin lugar a duda nos caracteriza”, destacó.

Rodeada de las familias y los niños que asistieron a la convivencia, la diputada envió un mensaje de paz y amor para las familias de Tamaulipas.