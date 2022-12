Mini Foro con una dama aguerrida

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal.-

Después de un fuerte regaño, con jalón de orejas incluido, pasamos a narrar las incidencias del Mini Foro Electoral 2023.

Hace unos días, seguramente no lo leyeron porque este Polifórum rompió récord de menos lecturas en el portal El Diario.MX, todo porque afirmamos puntualmente que la elección extraordinaria por la vacante en el Senado estaría tan aburrida que de plano no observaríamos ese foro.

Pero fieles a las observaciones de los compañeros de butaca ordenamos a los encargados de la tramoya que levanten el telón para observar bien y hasta binoculares compramos, para que no anden diciendo luego que este humilde espectador no le da importancia a los referidos comicios que tendrán el 19 de febrero el llamado a ir a las urnas.

Así que echemos un vistazo a lo más reciente.

“Ninguna elección es fácil”. Con esta frase empezó su aventura como candidata a una de las mayores responsabilidades que un político puede aspirar en su carrera la panista IMELDA SANMIGUEL.

Ella va por la coalición “Va por México” y su partido intentó de todas maneras evitar que les obligaran a que una mujer contendiera por la curul en la Cámara alta del Congreso de la Unión.

“Nunca me he confiado y esta no será la excepción”, dejó en claro la originaria de Nuevo Laredo.

Bien por ella, se le vio decidida a la dama, diputada local con licencia, para mayores “generales”, quien por cierto llevará como compañera de fórmula a la priista GINA BARRIOS, es decir, será la candidata suplente, pues hay que recordar que la coalición antes mencionada está integrada por el PAN, el PRI y el PRD.

Y ustedes tal vez se preguntarán que por qué insisten los priistas en ir con los panistas, si no salieron tan bien “amiguis” que digamos en la anterior elección; es más, hasta dicen que por eso de plano EDGAR MELHEM dejó la dirigencia estatal.

Bueno, pues no podemos perder de vista que la alianza entre estos tres partidos es para el 2024, pues siguen pensando, y hacen bien, que es la única oportunidad que tienen para frenar a Morena en la elección presidencial para cuando LÓPEZ OBRADOR termine su sexenio.

Ese es el meollo del asunto, así que no hay que buscarle más, aunque también queda en claro con la candidatura de IMELDA que CABEZA DE VACA sigue con total control en el PAN.

En fin, todo apunta a que poco podrá hacer la dama en contra de JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL. El candidato de Morena tiene todas las bendiciones habidas y por haber así que no se aprecia que la competencia lo sea, menos la del Partido Verde, porque por más que quiera creerlo MANUEL MUÑOZ CANO, el virtual candidato no tiene posibilidad alguna de aspirar siquiera al segundo lugar y, en un descuido, al tres por ciento de la votación. Así se observa el Mini Foro Electoral (mini porque solo durará pocas semanas, eh, no se enojen).

Hecho está. Una vez cumplidas nuestras obligaciones de mirones semiprofesionales de los asuntos estos de la política, no nos resta más que aplaudir el ánimo de la candidata panista, pues ella se tiene fe para hacer todo lo posible para ser senadora de la República.

Le deseamos suerte, al igual que a JR y a MANUEL MUÑOZ, y ojalá nos entretengan estas semanas por venir y no enfríen tanto la pista electoral hasta el punto de hacerla de hielo y tengamos que sacar los afilados patines. Que siga el telón en alto.