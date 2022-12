Pide PRI campañas de respeto; “son momentos desafiantes para el partido”: Carlos Solís

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Patricia Azuara

El Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas (PRI) pidió campañas de respeto y una elección de propuestas reales que beneficien a la ciudadanía.

El presidente estatal, Carlos Solis, quien recientemente tomó las riendas del partido, reconoció que es un momento desafiante para su organismo.

“Es un momento desafiante, ya me ha tocado hacerlo en otros momentos, regesarle a Reynosa, también el triunfo al PRI, ahora voy por el Estado”.

Solis esta seguro que no habrá intervención de los gobiernos a favor de sus candidatos.

“Respeto, yo creo que así va a hacer, de ambas partes, que podamos conciliar el respeto para una elección en orden, que se presenten las mejores propuestas que tengamos en un corto plazo”.

Sostuvo que desde desde tricolor haran una campaña de altura, evitando la guerra sucia. Se enfocarán en llegar a la ciudadanía y lograr la confianza de cada uno de los electores en Tamaulipas, reiteró.

“Me honra mucho ser presidente aunque no este en las mejores condiciones en las que me gustaría haber llegado pero si me honra mucho que me haya buscado el Presidente Nacional pata entrar como bateador emergente en este proceso”.