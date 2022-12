Y este año la cena de Navidad costará más en…

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Con un encarecimiento de precios que este año 2022 ha alcanzado niveles que no se tenían en los últimos 20 años, la tradicional cena de Navidad no tendría por qué estar exenta de la inflación.

Tal vez las cocineras precavidas que no les gusta andar el mero 24 de diciembre en las compras de pánico ya lo notaron, pero para quienes aún no van al súper o de plano no les gusta cocinar, El Diario de Ciudad Victoria les da una idea de cómo impactó la inflación en la cena navideña.

Con los datos de las primeras quincenas de diciembre te mostramos cuánto se ha encarecido la preparación de un lomo navideño y de una pierna de cerdo; es información que nos comparten los expertos de México, ¿Cómo Vamos?, organismo que vigila el desarrollo de la economía nacional.

De esta manera, se consideran para la receta de esta cena ingredientes como carne de cerdo (lomo o pierna), cebolla, ciruelas, cerezas, piña en almíbar, jugo de fruta, almendras, vino de mesa, sal, azúcar, mantequilla y condimentos

El cálculo realizado por los especialistas es que elaborar el lomo de cerdo este diciembre costará 8.2 por ciento más que el año pasado y si se compara con el 2020 el aumento es aún mayor, de un 19.3 por ciento.

Esto es superior incluso a la inflación general, que a la primera quincena del presente mes fue de 7.77 por ciento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que elabora y difunde a lo largo del año el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por otra parte, la cena de Navidad de pierna de cerdo se encareció liegamente menos que la inflación nacional, pues costará 7.5 por ciento más que en diciembre del año pasado, pero si se compara con el 2020 el incremento llega hasta el 16 por ciento.

Ahora que si queremos echar un vistazo un poco más atrás, hace cinco años, en el 2017, cocinar un lomo de cerdo costaba 33.1 por ciento menos y una pierna 32.1, de acuerdo a los datos de MCV; así que disfrute de su cena esta Navidad, que es un gran esfuerzo de quienes proveen a los hogares.