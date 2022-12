Inicia RAN 600 juicios agrarios cada año

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Anualmente el Registro Agrario Nacional (RAN) en Tamaulipas, realiza en promedio 600 juicios por conflictos legales en el campo, principalmente por disputa de límites de propiedad, derechos sucesorios y nulidad de venta de tierras ejidales.

De acuerdo a informes de personal de esta dependencia federal, explican, que aunque la cifra de asuntos podría parecer alta en realidad no lo es, porque Tamaulipas no es un estado con una seria problemática agraria.

Por ejemplo de los juicios citados, el 40 por ciento se relacionan con disputas por límites de propiedad entre los ejidatarios, un 10 por ciento por pleitos por la misma razón entre ejidos y el resto se trata de asuntos sucesorios o nulidad de ventas.

Los conflictos sucesorios representan un problema frecuente entre los ejidatarios, porque no hay una cultura del testamento que permita al que será su sucesor en caso de fallecimiento.

Por ello a la muerte del propietario la familia tiene que involucrarse en un juicio legal para definir a quien le pertenece el derecho de sucesión ejidal.

Con relación con la nulidad de ventas de tierras ejidales, se dijo que generalmente ocurren porque al momento de vender el ejidatario no consulto a su familia para darles lo que se denomina el derecho de tanto.

Ante esto es importante que cuando una persona vaya a realizar una compra de tierras ejidales se asesore legalmente.