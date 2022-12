Playera de Argentina con tres estrellas sale a la venta el lunes

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Adidas decidió darle con todo a la producción y este lunes pondrá a la venta la playera del Campeón del Mundo Argentina, pero ya luciendo las tres estrellas, que equivalen a su número de títulos.

Sólo una semana después de que Lionel Messi y compañía derrotaron en penaltis a Francia, en la Final de Qatar 2022, la marca alemana que los viste decidió que era momento de ofertar la nueva elástica, con aquel distintivo tan importante, sobre todo para quienes son argentinos.

Según confirmó la empresa, estos modelos estarán disponibles en sus tiendas físicas y virtuales, y las previsiones apuntan a que en los primeros días haya pocas unidades disponibles, teniendo en cuenta que en sólo horas los fanáticos de La Scaloneta agotaron todas las camisetas puestas en preventa, aunque igual es de suponer que también con el correr de las horas equiparen la demanda.

Aunque podría parecer que será el mismo conjunto que se usó durante el Mundial, la diferencia con la que saldrá en un par de días es la tercera estrella arriba de la insignia de la AFA y el escudo de World Champions 2022 (Campeones del Mundo 2022) de la FIFA en el pecho.

En lo que respecta a los precios, éstos aún no se han confirmado, aunque según trasciende que la versión más económica costaría $1,883, el mismo precio de la versión anterior, de las dos estrellas.

Otros hablan de $ 2,548, pero la empresa informó que dará a conocer los mismos, incluida la de visitante (violeta), el mismo día del lanzamiento.

La versión oficial del jersey, que es igual al que usan los jugadores en la cancha, costaría $3,324.

when a goat mentality is everything, #ImpossibleIsNothing



…what's next? pic.twitter.com/XZrW35aNf4

— adidas Football (@adidasfootball) December 23, 2022