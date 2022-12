Fallece Maxi Jazz, vocalista de la banda Faithless

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

AGENCIAS.-

Maxi Jazz, vocalista de la banda británica de música electrónica Faithless, falleció a los 65 años.

La banda no ha dado detalles sobre la causa de su muerte, solo que murió “pacíficamente mientras dormía”.

Maxi Jazz, también conocido como Maxwell Fraser, ayudó a formar Faithless en 1995, convirtiéndose en una de las bandas de baile más populares de Gran Bretaña y de todo el mundo.

Sus éxitos incluyen “God Is a DJ” e “Insomnia”.

We are heartbroken to say Maxi Jazz died peacefully in his sleep last night. He was a man who changed our lives in so many ways. He gave proper meaning and a message to our music. He was a lovely human being with time for everyone and wisdom that was both profound and accessible. pic.twitter.com/VcFe7OpTh6

— Faithless (@faithless) December 24, 2022