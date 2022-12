Comienza la venta de la nueva camiseta de Argentina con las tres estrellas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La nueva camiseta de la Albiceleste, que incluye las tres estrellas sobre el escudo y el parche de la FIFA que acredita a la campeona del mundo, salió este lunes a la venta en Argentina en medio de la resaca por la celebración del título logrado en Qatar 2022.

Pese a que inicialmente estaba previsto que los establecimientos de la marca Adidas, que viste a la selección argentina de futbol, ofertaran la nueva equipación, por el momento solo está accesible en la venta por internet, por medio de la aplicación de la marca y su web oficial en Argentina.

La página oficial abre con el mensaje “LLEGÓ LA TERCERA ESTRELLA” y agrega una galería de fotos en la que puede verse una del capitán de la ‘Scaloneta’, Lionel Messi, portando el trofeo conquistado en el Mundial de Qatar 2022 y otra de los detalles que agrega la nueva vestimenta albiceleste.

“Lo más esperado por todos: la camiseta de AFA con las 3 estrellas”, explica la compañía en la web, que agrega que el “lanzamiento anticipado” es “en exclusiva” para socios de su club. Pese a todo, numerosos aficionados de distintos países se acercaron hasta los establecimientos de la marca deportiva en Buenos Aires para intentar conseguir la nueva equipación.

Manuel, de Guatemala, llegó a Argentina en un crucero y pudo vivir la final en Buenos Aires, lo que dijo “fue algo inexplicable, inigualable” y, por eso, quiere la camiseta. “Ojalá la pueda encontrar, la verdad”, indicó a EFE junto a una céntrica tienda de la marca deportiva tras expresar su simpatía por Messi “desde que estaba en el Barcelona”. Por su parte, un hincha brasileño, Carlos, que estaba de vacaciones, buscaba “una camiseta que tenga el número 10 de Messi”, y Angela, italiana, resaltó las “similitudes” entre su país y Argentina y expresó su particular fanatismo por el capitán albiceleste.

Gabriel mostró su enojo por no hallar la camiseta en la tienda, ya que quiere “la tercera sí o sí, a lo que cueste”. “Vengo a buscar a ver si está acá, pero no hay en ningún lado ya. Me fui a otros negocios y hay 200 personas y ahora estamos acá haciendo una colita, con el señor, a ver si consigo otra cosa”, dijo a EFE este fanático argentino, que colecciona productos de Adidas y, en concreto, tiene cuatro camisetas de la Albiceleste.

Además, Ángel acudió a la tienda con “unos primos que vinieron de Europa y quieren llevarse de recuerdo la camiseta” y resaltó que la victoria en Qatar 2022 fue “la única alegría” que tienen actualmente los argentinos “como anda el país”.

La camiseta que se pone a la venta es la “versión réplica”, es decir, no la oficial que visten los jugadores, aunque, según explicó la compañía, incluye “el escudo, las 3 estrellas bordadas (en forma de pirámide) y además posee el escudo de Campeón del Mundo 2022 de la FIFA”, que solo puede lucir el titular en ejercicio hasta el siguiente torneo. El precio, según los datos facilitados por la compañía, es de 22.999 pesos (129 dólares al tipo de cambio oficial, unos 68 al cambio informal). Argentina logró el 18 de diciembre el tercer Mundial de su historia, tras ganar los de 1978 y 1986.