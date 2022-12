Explota azafata contra pasajero por gritarle en pleno vuelo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Cuando se viaja en avión suele ser engorroso por las medidas que debemos seguir, una de ellas es no subir alimentos ajenos. Motivo suficiente para ‘desatar la furia’ de uno de los pasajeros en un vuelo con la empresa TurkishAirlines, donde una azafata protagonizó una pelea con un pasajero por el menú que le sirvieron.

A Twitter que un pasajero captó el momento cuando un pasajero del vuelo Estambul-India se molestó con la azafata por la comida que recibió durante el vuelo y esto comenzó una acalorada discusión entre la azafata y el hombre.

Pero el hombre no estaba conforme con la comida que recibió y comenzó a reclamarle a la mujer de forma grosera, por lo cual la azafata le pidió mantuviera respeto por la tripulación y se dirigiera a ellos con respeto.

El pasajero no hizo caso a la petición de la azafata y continúo gritándole que se callara por lo cual la mujer explotó y le respondió: “soy una empleada no soy tu sirvienta”.

Tras difundirse la grabación, la respuesta de la mujer fue apoyada y respaldada, pues usuarios de internet aseguran que existen personas que sienten derecho de humillar a los empleados que presten cualquier servicio y deben aprender a tratarlos con respeto.

Por su parte la aerolínea TurkishAirlines respondió que investigaría los hechos ocurridos y tomaría ‘cartas en el asunto’ para ofrecer la mayor comodidad a sus clientes.

“Somos conscientes del incidente que tuvo lugar en el vuelo 6E 12 de Estambul a Delhi el 16 de diciembre de 2022. El problema estaba relacionado con las comidas elegidas por ciertos pasajeros que viajaban a través de un conexión de código compartido”.

Concluyeron que “IndiGo es consciente de las necesidades de sus clientes y es nuestro esfuerzo constante brindar una experiencia cortés y sin complicaciones a nuestros clientes. Estamos investigando el incidente y nos gustaría asegurarnos de que la comodidad de los clientes siempre ha sido nuestra principal prioridad”.

Con información de: milenio.com

Tempers soaring even mid-air: "I am not your servant"

An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv

— Tarun Shukla (@shukla_tarun) December 21, 2022