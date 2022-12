Karely Ruiz responde a críticas por regalar juguetes a niños en Navidad

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La modelo de OnlyFans, Karely Ruiz presumió en redes sociales los regalos que compró para obsequiarlos en Navidad a niños de bajos recursos, sin embargo, la acción no fue bien recibida por los internautas.

Pese a que hubo quienes celebraron la intención de la famosa, hubo quienes aseguraron que no lo hacía de buena fe ya que no veían bien que lo estuviera compartiendo en redes sociales.

“Pues como ya lo hiciste público ya no se te cree mucho la buena intención”, “Las buenas acciones no se hacen públicas”, le respondieron.

Tras recibir malos comentarios, Karely decidió responder y dijo que al menos está haciendo algo para alegrar la vida de algunos niños que necesitan amor.

“¿Por qué nada les parece? Que si subo, que si no, oigan, mínimo estoy haciendo algo y en esta Navidad les sacaré una sonrisa a varios niños. Ya dejen de criticar por todo y mínimo hagan algo o simplemente boquita cerrada”, escribió.

Como era de esperarse, la reacción de la famosa causó gran controversia en redes sociales, donde cientos de usuarios se pronunciaron a favor de la influencer y pidieron que dejara de hacer caso a los comentarios negativos.

“No hagas caso a la gente infeliz que nada les parece bien y que solo se dedican a criticar, no dejes que te cause alguna molestia, solo ignóralos, la felicidad para ellos es ver infeliz a las personas que son felices haciendo los que les hace feliz, no dejes que eso te afecte y sigue haciendo lo que tu corazón te manda sin necesidad de complacer o satisfacer las necesidades de las demás personas, porque siempre va ver gente a la que no le guste lo que hacemos, a la que no les guste nuestra esencia, nuestro brillo!”, “Que te puedo decir eres su ángel de esas criaturas. De verdad me quito el sombrero ante una mujer que tiene un corazón del tamaño de la tierra”, “Así es la gente chula nada les parece ya vez a mí como me criticaron en mi publicación cuando comentaste a la gente nunca la vas a tener contenta y mil bendiciones eres una gran mujer con gran corazón y eso vale mucho”, son algunos de los comentarios.

Con información de: telediario.mx