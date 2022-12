Mujer tienen récord Guinnes por tener los pies más grandes

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Definitivamente es complicado encontrar el calzado perfecto si tu número no está dentro de los estándares comúnes, sin embargo, hay personas como Tanya Herbert que debe lidiar siempre con el problema de encontrar zapatos en su talla, pues ella es oficialmente la mujer con los pies más grandes del mundo.

Tanya Herbert es una mujer estadounidense de 39 años y actualmente tiene el Guinness World Records 2022, luego de comprobar el tamaño de sus pies, donde uno es ligeramente más grande que otro. Tanya viene de padres que superan el 1.90 metros de estatura, así que no era de extrañarse que ella fuese alta.

La mujer confesó que nunca fue víctima de acoso escolar por su estatura, ni el tamaño de sus pies. “Nunca recuerdo haber sido acosada ni nada parecido por mi altura. De hecho, mis amigos me cuidaban mucho para asegurarse de que me querían y me gustaban”.

Recuerda que sus padres la criaron entre amor y comprensión para forjar en ella una buen autoestima y que los comentarios exteriores no le afectaran. Cosa que nunca pasó. “Mis padres me dieron una autoestima muy sana mientras crecía, así que no pensaba que ser alto fuera algo malo”.

Refiere que desde la escuela tuvo que comenzar a utilizar calzado de hombre porque no existen zapatos de mujer en talla 12 o 13 americana, lo cual la ha orillado a Herbert a optar por zapatos de caballero.

“Las mujeres luchan por encontrar zapatos de la talla 12 o 13 americana, y yo tengo la talla 18. Puedes encontrar zapatos de hombre, pero tratar de encontrar zapatos de mujer es imposible o extremadamente inasequible”.

Debido a esta necesidad de encontrar zapatos femeninos, Herbert ha tenido que improvisar y ahora emprendió un proyecto para fabricar si propio calzado, aunado a ayudar a otras mujeres que padecen esta situación. Para lograr su cometido Tanya pide las tallas mas grandes para así poder “manipularlos para extenderlos un poco más y hacerlos un poco más anchos”.

Con esta iniciativa Herbert espera que se “anime a las empresas fabricantes de calzado a ser más inclusivas” para que haya “una gama más amplia de tallas y más opciones personalizables y asequibles para las mujeres”.

Y puntualiza: “Quiero ser una chispa para la industria de fabricación de calzado”.

