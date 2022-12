AIFA: Felipe Ángeles un artillero vacío

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila.-

Son las 7:13 de la mañana y necesito volar del AIFA… azares de mi trabajo; lo intentamos con Cabify y carísimo, como si me fuera a recoger un Mercedes y estuviera en París.

Lo descartamos y me comenté, vamos a darle un entre con UBER, la empresa sobreviviente de tantos proyectos de taxis privados en línea (ya ven, fracaso Tesla-Beat que se queda solo en Europa).

Media hora después aquí vamos.

Llegó WW-Polo valiente. Arrancamos de la zona de Insurgentes y Reforma, en una travesía, así se le puede llamar, tratándose de la CDMX pues el destino era el Aeropuerto Internacional en Santa Lucía.

Claro que iba contento, yo que por aventuras de la vida me llevó a conocer Centrales Avioneras como la de Beijing, la capital de China. Una ciudad aérea aparte.

El famoso Aeropuerto Internacional de Pekín-Daxing.

7:40 AM: Voy ya por Insurgentes con destino al que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador es: “Es el mejor aeropuerto de América latina, ya todo se va aclarando, ya se quedan callados porque como no los caracteriza la honestidad, sino la hipocresía, ya no son capaces de decir me equivoqué, ofrezco disculpas o no todo está mal”.

Sigo contento, además, por la memoria histórica y que por fin estaré en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, ubicada en Zumpango, Estado de México.

No creo que Felipe Ángeles hubiera imaginado ser centro de debates, y menos por un aeropuerto que lleva el nombre del general, héroe de la Revolución Mexicana, al lado entre otros, como Madero y Villa, como gran artillero de prestigio.

48 minutos marcó Waze y vamos revisando su biografía. Felipe de Jesús Ángeles Ramírez hidalguense, fue director del Colegio Militar y ex gobernador de Nuevo León y también, cuando se podía, de Coahuila.

Cuando la Decena Trágica arrestado junto a Madero -El Presidente más tonto de la historia-, y Pino Suárez, Felipe salva la vida por el prestigio que tenía entre la milicia de la época.

Tiempos de canibalismo, frontal y con los años, no salvó su vida porque los ganadores de la Revolución le fusilaron en 1919 en Chihuahua.

Ya pasamos Indios Verdes, una de las zonas más complicadas para sobrevivir a todo, en la Ciudad de México, zona donde tenemos a tiro de piedra lo mismo, el anacrónico Politécnico Nacional y la Basílica de Guadalupe.

Vamos pues, rumbo de Pachuca, pero no llegaremos hasta esta preciosa zona, daremos vuelta a la derecha con la suerte de que, una marabunta ingresa al DfCtuoso, mientras nosotros salimos del estrés.

¡Yupi! Brincamos la caseta del Circuito Exterior Mexiquense con Tag en la ruta, y enfilamos cortesía del Supremo Gobierno. No es cierto, tiene un costo de 30 pesotes.

Atrás quedó la nostalgia de la campaña 2017, cuando nos tocó estar de planta en Texcoco donde había júbilo, sin exagerar, porque nos decían, sobraría trabajo para todos empatando el NAICM, a 20 minutos del actual Aeropuerto Benito Juárez.

8:35: Aquí llegando, vemos a la distancia el Aeropuerto de Don Felipe… Ángeles, donde los oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional nos atienden con amabilidad victorense.

Operan igual bandas y filtros, eso sí, de primer mundo.

Pero… caray, casi me la creo hasta que un oficial de muy buen humor me ve feliz y nos preguntamos; si le quitamos a la ecuación los costos, la ubicación y la idea de Primer Mundo que pudimos tener con el Aeropuerto de Texcoco.

¿Se imaginan inaugurado por Andrés Manuel López Obrador? Futboleando, como sabemos en este deporte de griillas “kafkianas”, unos patean la pelota, otros son los que meten el gol.

El puñote de votos que hubiera significado para AMLO en la antesala del 2024.

Ahí la dejo, mientras, a filosofar sobre el futuro del 2024, que aseguran, en caso cercano o remoto, según donde usted esté integrado, sobran los que dan por hecho que el proyecto de Texcoco será reactivado.

Juren que el llamado “Pecado Original” de la actual administración será parte del debate que tendremos a partir de septiembre de 2023, cuando arranquen las hostilidades.

No sabemos aún el destino de la Reforma Electoral o de los Planes ABCDFG del Gobierno federal y su comandante en jefe, pero esa es igual, otra historia.

DEL CUARTO PISO.- Qué ganas de chillar del Cachorro Cantú. Que proceda y no ande con “oterías” cuando asegura que expulsará a las diputadas Sandra Luz García Guajardo y Nora Gómez González.

“Ya estamos abriendo un procedimiento, porque esta situación no puede seguir”.

Y a la Jucopo le salen alitas…

OTROSI: “Uno no debe nunca consentir arrastrarse cuando siente el impulso de volar”. Helen Keller.

