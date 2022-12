La cruda realidad

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Dhena Mansur Sánchez.-

¿Sabes por qué las mejores personas siempre sufren? Porque siempre están ahí, dando todo, sin pedir nada a cambio, y eso nadie lo ve.

Esperar que la vida te trate bien porque eres buena persona es como esperar que un tigre no te ataque porque eres vegetariano.

Tal vez muy tarde, pero lamentablemente ya entendí por conocimiento de causa lo que mi padre siempre me decía cuando era pequeña:

Hija mía, siempre ten presente que la vida es como una jungla en donde solo los más fuertes sobrevivirán y de los más débiles e inocentes siempre se aprovecharán.

Lejos de querer arrepentirte de nunca hacer nada indebido, de siempre preguntarte antes de actuar ¿te gustaría que te hicieran lo mismo? Lejos de ello debes al contrario sentirte dichosa de siempre pensar en las otras personas antes de actuar.

No por nada dicen que solo quien ha amado realmente solo alguien así piensa antes de actuar para verificar si alguien saldrá lastimado u ofendido.

Vivimos en una generación denominada de cristal, en donde juzgamos a la víctima por exagerar las circunstancias, situación que en muchos casos sí ocurre, pero no en todos.

¿Por qué no nos detenemos a pensar que tal vez nosotros somos los que debemos ser juzgados por ser tan fríos y por ni siquiera ponernos en los zapatos de la otra persona y descubrir el mal momento que le hicimos pasar?

Jamás busques ser igual que los demás por seguir una broma, por estar a la par o por querer encajar, al contrario busca siempre hacer lo correcto, aunque eso signifique no encajar y quedarte fuera.

Pedimos un mundo empático y a la primera de cambio no lo somos, nos perdemos buscando las risas lejos de la enseñanza y del bien.

Hoy en día las personas le sonríen a la vida según la vida les sonríe a ellas, mientras que lo difícil es seguir siendo buena persona aunque la vida te juegue una mala broma, esas son las personas y las actitudes que deben valorarse y lo cual debemos copiar y replicar.

Que no te defraude sentirte distinto a los demás, algún día mirarás atrás y te sentirás tranquila por haber hecho lo correcto o al menos lo que a ti te correspondía.

La religión correcta va más allá de la cristina, la católica, o cualquier otra, es simplemente el ser una buena persona y no basta con serlo, hay que demostrarlo, con tus acciones y con tu trato hacia los demás, cuidando que cada una de tus acciones jamás afecte a un tercero.

Y jamás, pero jamás, se olviden de la empatía, si fuiste parte de un juego, de una broma o de un chiste compartido sin darte cuenta de cómo pudo haber afectado a una persona, quiere decir que no fuiste empático, la persona afectada no siempre demostrará su sentir o su pesar, pero eso no significa que muy en el fondo le haya dolido o se haya ofendido, volvemos a lo mismo, es muy fácil presenciar pero: ¿Qué hubieras sentido tú si te hubieran hecho lo mismo?

Muy seguramente me dirás que nada, pero en el fondo nadie quiere salir afectado.

Acaso no es toda una ironía el que te digan: Eso te pasa por ser tan buena. Y ahora yo les pregunto a ustedes: ¿En qué momento ser buena persona se convirtió en algo malo?

¿O será que cuando fuimos muy lastimados y llevamos múltiples cicatrices entendemos y procuramos que nadie más salga lastimado?

Así que esta es la tarea, siempre procuren ser buenas personas, si la bondad acompañada de empatía se presenciaran todos nuestros días este mundo sería otro, todo inicia con el título que escogí y creí ideal, propósito de esta columna semanal que es de ustedes, nunca pero nunca perder “El Lado Amable”.