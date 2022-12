Mantener precios de luz, gasolina e impuestos benefician a IP: AMLO

Aseguró que el aumento de las vacaciones para los trabajadores no representará una mayor carga para las empresas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que el aumento de las vacaciones para los trabajadores no representará una mayor carga para las empresas, pues en su administración no se aumentará el precio de insumos básicos para los negocios del país.

“El apoyo es que hay más ventas, hay más utilidad porque hay crecimiento. ¿Cuál es el apoyo? Que no aumente la luz, que no aumente el gas, la gasolina, el diésel, los impuestos. No es como antes que hay que apretarse el cinturón”, aseguró el mandatario.

El jefe del Ejecutivo aseguró que mantener los precios de los insumos básicos es uno de los compromisos más importantes de su administración porque es una muestra de la disminución de la corrupción en el gobierno federal.

“El pueblo se aprieta el cinturón y el Gobierno derrocha, ¡no! ¿Por qué no aumenta la gasolina o los impuestos? Porque no hay corrupción. Todo esto beneficia a los pequeños comerciantes y a todos”, sentenció.

Invitó a los empleadores a no ver de mala manera el aumento de las vacaciones, ya que éstas beneficiarán la productividad de los pequeños negocios, ya que los trabajadores regresarán con más energías a sus labores.

“Después de las vacaciones los trabajadores van a llegar con muchísimas ganas de trabajar. Una empresa es como una sociedad, para que funcione bien se debe tomar en cuenta que cuando menos significa lo mismo el trabajo que el capital”, explicó.

Sobre las implementación de las vacaciones, el presidente López Obrador dijo que ya firmó el decreto para que los días de descanso aprobados por el Congreso de la Unión puedan aplicarse a partir del próximo 1 de enero.

Con información de: milenio.com