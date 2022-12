AMLO afirma que “son buenos los resultados” en salud y economía en la recta final de su sexenio

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Con el fin del año 2022 y el inicio de la recta final de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “buenas” las perspectivas sobre el futuro de la Cuarta Transformación y destacó grandes resultados para México.

“Son buenos los resultados porque hemos enfrentado desafíos de gran calado, problemas muy graves como la pandemia, eso fue lo más duro, lo más difícil en todo el tiempo que llevamos… Dejó mucha tristeza, pérdida de vidas humanas, vivimos momentos mucho muy difíciles y salimos adelante”, expuso en su conferencia de prensa matutina.

Para enfrentar la pandemia de COVID-19, rememoró, “nos aplicamos a fondo” a través de una actuación conjunta entre el Gobierno Federal y el Sector Salud, a cuyos miembros reconoció por no haber paro alguno “en los momentos difíciles”.

“Pienso que vamos saliendo, vamos bien. El 23 tiene que ser mejor, mucho mejor, porque ya traemos impulso y en política cuenta mucho el impulso y no perder el impulso.”

En materia económica, añadió, México es de los países más atractivos para la inversión, además de que ya se hizo una reestructuración de la deuda externa para que en 2025 el nuevo gobierno pague la mitad de intereses de deuda que en el sexenio actual.

Vamos a seguir creciendo, ya somos una de las mejores economías del mundo y además de las más atractivas para invertir en el futuro. México está en la lista de los países con más ventajas para invertir”, presumió.

AMLO reconoció que históricamente los fines de sexenio son difíciles, sobre todo por las elecciones para renovar la Presidencia y la “radicalización” de los conservadores porque “se van a lanzar más fuerte”.

Ante ello, dijo, prevalecerá la “paciencia, prudencia y presencia” de su Gobierno, pues los conservadores, afirmó, “no tienen elementos, razones de peso” ni autoridad moral para ser creíbles en sus ataques.

Tenemos de ventaja, el que ya hay un impulso, está creciendo la economía, tenemos finanzas sanas. Los programas de bienestar ya están funcionando muy bien, van a mejorar mucho en el 23 y esto tiene que ver con la gente, con la economía popular, con que no le falten recursos al pueblo.

Añadió que implementará una estrategia de convencimiento, toda vez que el conservadurismo no tiene futuro en México.

“Que valoren. No tienen dirigentes, no tienen gente con experiencia en la administración pública en la política. Ya hemos dicho muchas veces que no es fácil gobernar (y) la mayoría de ellos nunca ha tenido cargos de gobierno… Y no es para presumir, pero de lado del movimiento de transformación son unos profesionales los que pueden ser electos. Han gobernado, son gente preparada, tienen experiencia”, expuso.

AMLO aseguró que la gente está contenta con su Gobierno y que aunque en algunas cosas puede no estar de acuerdo, apoya en otros asuntos y es respetuosa.

Deseó así mucha salud para todos los mexicanos “porque nadie tiene la vida comprada”.

Con información de: lopezdoriga.com