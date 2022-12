Incendio en un túnel en Seúl, Corea del Sur, deja 6 muertos y 20 heridos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Al menos seis personas murieron y otras 20 se encuentran heridas por un incendio que se inició en un túnel en una autopista en Gwacheon, en el sur de a capital surcoreana, Seúl.

Los heridos fueron tratados por inhalación de humo, mientras que se espera que el balance de víctimas mortales aumente en las próximas horas.

El incendio comenzó a las 13:49 horas (locales), después de que un autobús chocara contra un camión. Sin embargo, el fuego se ha extendido por el túnel, provocando nubes de humo, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Al lugar del incidente se han desplazado 50 camiones de Bomberos, así como helicópteros.

