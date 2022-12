Capítulo IV La noticia

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Mauricio Zapata

Cuando Gabriel le dijo que estaba embarazada, ella se emocionó. Si bien, primero la rodeó una sensación de miedo, luego lo tomó con calma y decidió que a partir de ese día su vida iba a cambiar, y que sería para bien.

-Huey, estás embarazada, ¿qué vas hacer ahora?

-No sé, déjame pensar. Tengo que tomar una decisión.

Se fueron caminando. Pasearon en silencio por la Plaza Hidalgo. Compraron un elote y un trole. Iban en silencio. Tomaron la calle Hidalgo, pasaron por Foly, por la Nueva Primavera, por la zapatería Canadá y seguían sin dirigirse la palabra.

La gente que los conocía y pasaba a su lado los saludaba con la mirada que ellos respondían de la misma manera. Gabo se comenzaba a poner nervioso pero no dejaba de comer su elote. María cuchareaba su trole y hacía gestos cuando le irritaba el chile que le puso el elotero a su vaso.

Pasaron el 13, el 14 y llegaron a la Plaza Juárez. Había unos mimos haciendo su show y se entretuvieron un rato, pero en silencio, seguían sin dirigirse la palabra hasta media hora después que se acabó el espectáculo y se fueron a sentar a una de las bancas de la plaza.

-Lo voy a tener, Gabo

-Ese niño será una bendición, ya lo verás. Ese niño va a ser especial y va a bendecir tu vida. No es cualquier criatura. Te lo digo yo que todo lo sé, le dijo Gabriel.

La decisión estaba ya tomada. Ahora el problema iba a ser el cómo se lo dirían a los papás de María y después a un José, que si bien era un hombre maduro e inteligente, no dejaba a un lado su tradicional machismo propio de la época. José era un buen hombre, de principios, que no se rajaba y eso lo sabía María; sabía perfectamente que la iba a apoyar y que después hasta se iba emocionar de ser el padre, de que iba a tener un hijo y seguro querría que fuera un varón y hasta que se llamase como él.

-¡Es de José!

-Me lo imaginé. ¿por qué nunca me había dicho nada de eso? ¿Por qué no me dijiste que habías tenido relaciones con él y que no se cuidaron.

María se quedó pensativa y le contó que sólo había sido una vez, que les había ganado la pasión, pero que lo hicieron consientes, enamorados y con la plena certeza de que lo podría suceder.

-¿Pues no que eras virgen?

Sucedió una tarde de sábado. Después de hacer sus deberes en su casa y ayudarle a sus papás en el negocio, María se fue a ver a José a su taller de carpintería. José había terminado un mueble que le habían pedido con urgencia para una casa rica del Fraccionamiento Villarreal. Luego de que entregó el producto, se fue a un depósito y se compró un six de Modelo.

Cuando llegó María, José ya había bebido dos botes, estaba sentado viendo un partido que el Monterrey jugaba contra el América en el estadio Tecnológico. La entonces “Pandilla” iba ganando dos goles a uno, con tantos anotados por Bahía y por Rafael Ortega; el América había descontado por conducto de Eduardo Baca. La narración era de José Ramón Fernández; era ya el segundo tiempo.

María se acercó y le pidió un trago de cerveza; José sin despegar los ojos de su televisor K-2 blanco y negro le dio su bote, ella le dio una bebida grande y se sentó a su lado. Él seguía atento al partido, sólo alzó su brazo izquierdo para ella se recostara en su hombro y la empezó a abrazar. Se quitó los zapatos y subió las piernas al sillón. José le comenzó a acariciar el cabello y luego ella se paró frente a él se sentó en sus piernas y lo comenzó a besar. Una cosa llevó a la otra y terminaron en la cama.

Para María fue maravilloso. Para José, a pesar de que había tenido muchas mujeres y con todas había tenido relaciones, era la primera vez que hacía el amor con entrega y con pasión. Fue la única vez que tuvieron relaciones en el noviazgo, y quizás, la única ocasión que se besaron.

Gabriel escuchó el relato de María, quien se sentía un tanto avergonzada por la situación, ya que ella era de la idea de “virgen hasta el matrimonio”, pero una vez asimilado ese proceso, se dijo satisfecha y dispuesta a luchar por el hijo que vendría.

Planearon cómo decirle a los papás de María. A José le darían la noticia después. Venía el primer conflicto de esta situación y los dos amigos ya habían pensado la manera de decirlo, cómo enfrentarlo y qué harían después. Todo ese se gestó en la Plaza Hidalgo, justo frente al templo del Sagrado Corazón de Jesús, al que se encomendaron y hasta le prendieron una veladora que compraron en la Supertienda Modelo del 17 Hidalgo.

Mañana continúa…

