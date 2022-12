Cruz Roja Mexicana llama a evitar pirotecnia en los festejos de fin de año

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Francisco Medina Guerrero.-

CIUDAD VICTORIA. Porque deja graves secuelas y quemaduras, principalmente en niños, Cruz Roja Mexicana hizo el llamado a la población a evitar hacer uso de pirotecnia en los festejos para despedir el 2022 y recibir el Año Nuevo.

El coordinador de Prevención de Accidentes de Cruz Roja Mexicana Delegación Tamaulipas, Rogelio Saldaña Medina, dijo que el uso de artificios pirotécnicos no es un juego.

“La principal recomendación qué bueno sería que no hagan uso de este tipo de artefactos porque no es un juego”.

“El jugar con pirotecnia deja secuelas, deja quemaduras, tanto en los menores de edad que son las personas más vulnerables y de ahí le siguen los adultos, quienes acompañan a los menores a hacer uso de dichos artificios”.

El Coordinador de Prevención de Accidentes de Cruz Roja Mexicana Delegación Tamaulipas alertó que jugar con pirotecnia puede ocasionar amputaciones en el cuerpo de las personas cuando no se toman las medidas adecuadas.

“Es importante que la gente sepa qué es lo que ocasiona, las quemaduras, principalmente son lesiones en la cara, amputaciones en dedos, manos, incluso situaciones más graves, lesiones que pueden poner en riesgo alguna extremidad tanto a ellos como a los del menor”.

Dijo que incluso el uso de luces de bengala o el cohete más grande que se puede tener puede ocasionar algún tipo de lesión.

Aunado a ello, también se presentan fuertes gastos médicos en el caso de que se registre algún accidente relacionado con la quema de pólvora.

A unas horas de los festejos de fin de año, Saldaña Medina también hizo la recomendación a no hacer uso de las armas de fuego con disparos al aire para evitar alguna desgracia.

“Esperemos que no se escuchen este tipo de detonaciones que es otra festividad muy común de fin de año, pero cuando se llegaran a escuchar (balazos), que las personas se resguarden dentro de su domicilio y no salgan para nada, que no salgan a la curiosidad hasta que pase todo este tipo de celebridades para así evitar una desgracia”.

“Hablar de heridas de una bala son consecuencias más graves, si hablamos de quemaduras por pirotecnia que ponen en riesgo la vida de las personas imagínese una lesión por una bala, yo creo que incluso una persona puede perder la vida en ese momento”, dijo para concluir.