En Enero llegará el nuevo diseño de placas vehiculares

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Francisco Medina Guerrero-

CIUDAD VICTORIA.- Con un “cambio de imagen”, para el próximo mes de enero del 2023 la Oficina Fiscal del Estado contará con los nuevos juegos de placas vehiculares que estarán en circulación en esta entidad.

Al hacer el anuncio correspondiente, la jefa de la Oficina Fiscal en esta Capital, Mara Terán Garza, destacó que el nuevo diseño corresponde a la imagen de la presente administración estatal.

“Nos comentaron que a principios de enero nos estará llegando el nuevo diseño ya con la placa nueva”.

Terán Garza detalló que aún están a la espera de información sobre algún posible descuento.

“Estamos en espera también de indicaciones si va a haber algún tipo de descuento en actualizaciones, en recargos, no nos han dicho nada“.

La Jefa de la Oficina Fiscal en esta Ciudad recalcó que para el próximo mes de enero muy probablemente ya estén disponibles las placas nuevas, por lo que se estará realizando una compaña publicitaria para dar a conocer el cambio de diseño a los poseedores de unidades vehiculares.

“Yo creo que la Secretaría de Finanzas va a hacer un comunicado oficial donde se dará a conocer los términos de esta nueva placa”.

Cabe señalar que por su parte la secretaria de Finanzas del Gobierno estatal Adriana Lozano Rodríguez señaló que las nuevas placas no estarán sustituyendo a las actuales “láminas”, y quienes prefieran hacer el cambio, lo podrán realizar.

“Ahorita hacemos el cambio porque es un cambio de identidad, hoy no tenemos placas, por eso es el motivo de solicitar más placas”.

Lozano Rodríguez hizo énfasis en señalar que el cambio de diseño no es una “chiflazón”, sino que más bien se trata de prevenir un desabasto de “láminas”.

“Qué es lo que hacemos, que ya hacemos un cambio de imagen, no es una ‘chiflazón’, es para no dejar a la ciudadanía que vaya a requerir sus placas y no tengamos, porque las placas anteriores están ya por agotarse”.

Cabe señalar que Lozano Rodríguez mencionó que el gobernador del estado Américo Villarreal Anaya va a tener a bien hacer el anuncio de las nuevas placas, “y si en su momento también van a tener la misma suerte que las licencias en encontrar un descuento”.