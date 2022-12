Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Sin duda uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y para muchos considerados como el mejor, fue Pelé, quien falleció este jueves 29 de diciembre de 2022 a los 82 años, razón por la cual ya se lanzó la propuesta para que el nombre de la Copa del Mundo cambie a “Copa Pelé”, en memoria de su legado futbolístico.

Como se recordará, Pelé ha sido el único jugador de la historia en conseguir tres campeonatos en Mundiales. El primero lo hizo en Suecia 1958 con tan solo 17 años, el siguiente el de Chile en 1962 donde las lesiones lo aquejaron, pero su consagración como máximo ídolo se dio en el certamen de México 1970 en donde se ganó el cariño de toda la afición azteca.

Carlos Caszely, ex futbolista chileno de 72 años y que ahora funge como comentarista deportivo, declaró para ESPN que sería un gran homenaje para que el trofeo de la Copa del Mundo lleve el nombre de Pelé, por todo lo que le dio al balompié internacional.

“Le mandé un mensaje al presidente de la FIFA, antes la copa se llamaba Jules Rimet póngale hoy la Copa Pelé. Sería el reconocimiento más grande al más grande la historia”, mencionó.

Cabe recordar que de 1930 a 1970, precisamente la última edición en la cual Edson Arantes do Nascimento ganó el Mundial, se llamaba Jules Rimet en memoria al antiguo presidente de la FIFA y miembro fundador del Mundial.

Desde la edición de 1974 pasó a ser la Copa Mundial de la FIFA, por lo que el máximo organismo en futuros meses podría analizar esta petición para honrar la memoria del tres veces ganador de Mundiales como jugador.

Con información de: mediotiempo.com

