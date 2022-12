Rituales de Año Nuevo, … la otra celebración

Tiempo aproximado de lectura: 5 minutos

Patricia Azuara

El 2022 está a punto de culminar y con ello dar paso a más metas y promesas. El 2022 fue un año de retos, luego de recuperar la normalidad de nuestros días, tras una pandemia que dejó muerte y dolor.

Después de dos años volvieron las reuniones, los abrazos y los besos. Los salones de clases lucen nuevamente llenos de niños y jóvenes y en las oficinas ya acuden los trabajadores.

Las calles están repletas de gente, y eso fue el principal motivo para celebrar estas fiestas navideñas.

Pero los estragos que dejó la pandemia por Covid-19, no han sido nada fáciles. Crisis económica, carencia y demasiada pobreza, al enfrentar una inflación que impacta a diario. Sin olvidar la inseguridad y el miedo, que aún prevalecen.

Y con cada año que concluye, llegan otros 365 días, que inician con un enero lleno de promesas, deseos y sueños. Desde bajar de peso, hasta conseguir ese viaje inolvidable; subir de puesto laboral, aprobar las materias o dejar el chocolate.

Y aunque no siempre cumplimos esa larga lista de intenciones, lo cierto es que cada día es una oportunidad más para salir adelante y aprender a vivir en plenitud, en mundo que con todas sus complicaciones, es hermoso.

Junto con el 2022 dejamos atrás también, aquellos 365 días de felicidad, tristezas, preocupaciones, enseñanzas y pruebas que siempre terminamos por superar. Y junto al 2023, llega otra vez la lucha por tener una vida más perfecta.

Para que eso ocurra, además de avanzar siempre con la mente positiva, muchos realizan una serie de rituales supersticiosos que, según aquellos que los practican, si los realizan con fe, siempre se cumplen.

Desde la ropa interior roja y amarilla para el amor y el dinero, hasta las 12 uvas que se comen al son de las manecillas del reloj en sus últimos segundos.

Correr con una maleta para viajar, o esconderte abajo de la mesa para conseguir marido, son solo algunos de los rituales que se llevan a cabo cada fin de año.

SUPERSTICIONES

Moisés Castillo, conocedor de la santería y las supersticiones, les dejó unos tips para que el próximo uno de enero inicie un año de dicha y buenas noticias. Dinero, amor, pero sobre todo mucha salud.

El 31 de diciembre por noche, recomendó, lo primero que se debe hacer es salir de casa, hincarse y agradecer a Dios, por todo lo bueno y también lo malo, por lo que dio y lo que quitó el último año.

“Hay que ser agradecido y pedir más que nada con mucha salud, yo en cada año ya no pido dinero, pido mucha salud porque con la salud uno puede hacer todo lo que uno quiere”.

Entre las recetas para que nunca falte la abundancia en los hogares hay que poner en un recipiente diferentes tipos de semillas, como arroz, frijol, lentejas y garbanzos, realizar un rezo con mucha fe y luego esparcirlos por la casa.

También hay que lavar el dinero que traes en tu bolsa con vino tinto o tequila, porque eso ayuda a limpiar las malas vibras. Hay veces que el dinero viene de gente negativa y con esto se eliminan todas las energías dañinas, dijo.

Y no olvides utilizar mucho la canela para trapear, que se vaya toda la mala vibra y que llegue mucho el trabajo y el dinero que requieres para tus necesidades.

LOS SENTIMIENTOS

Pero más allá de lo que se puede hacer, Moisés Castillo recordó que diciembre es una época de paz, que nos obliga a reencontrarnos con nosotros mismos, perdonarnos, pedir perdón, y perdonar.

“Hay que pedir perdón también, no solo estas fechas son importantes para el perdón, pero sí son tiempos de reconciliación con nuestros enemigos y dejar todo rencor atrás”.

De familia de santeros, Moisés hace doce años práctica y aprende su don con la única finalidad de ayudar al necesitado y sin fines de lucro. Para vivir Moy, como lo conocen sus amistades, se dedica a dar masajes corporales, descontracturantes, relajantes en baños de hierbas y aromaterapia. Su página de Facebook es: Moy Castillo.

“Quiero dejar muy claro que ayudamos a la gente que realmente lo necesita, no hacemos cosas malas para las personas, porque hay muchas personas que quieren dañar a otros por terrenos, amarres de amor, cosas que afectan, porque todo hechizo, toda brujería tiene un karma”.

Y recomendó: “Yo siempre he dicho que para que te vaya bien en el año, más que nada es la actitud que tiene que tener uno, siempre positiva, mientras uno confía en uno mismo y tenga fe que va a salir uno adelante, todo te va a salir muy bien”.

Pero además, dijo que mes tras mes hay que darse sus barridas con hierbabuena, albahaca, ruda, romero y algunas otras plantas, para despojar las malas energías.

“Eso lo hacemos cada mes, porque la envidia de la gente afecta mucho en el sistema y hace que tu mente, tu cuerpo se atrofien y te salga todo mal. Hay usar mucho lo que son hierbas, la sal, usamos algunas lociones compuestas por uno mismo, para ayudar a abrirte los caminos, nosotros somos mucho de ayudar a la gente, pero no envenenado, nosotros no decimos quién hace el mal, simplemente ayudamos a soltar todo lo que no te pertenece”.

MEDALLA CURADA

Y a lo largo del año, nunca debe faltar una medalla de San Benito, “pero curada, porque sí no, no funciona”.

“Yo recomiendo mucho la medalla de San Benito, la medalla es una proyección muy fuerte porque te aleja de todos los demonios, ese se tiene que curar para poder traerla en los bolsillos, aparte que es metal, el metal ayuda mucho a ahuyentar los malos espíritus”.

También recomendó cargar cada tercer día un limón en la bolsa, para que capte todas las malas energías y tirarlo en un lugar donde no volverás, y muy importante, “no voltear a ver el limón que tiras”.

“Yo quiero dejar un consejo. estamos en un mundo donde vivimos muchas cosas, muchas enfermedades y enfermedades nuevas que van llegando, es momento de amarnos unos a otros, perdonarnos dejar todo los problemas y resentimientos atrás es tiempo de cambiar, es tiempo de perdonar, de liberar nuestro corazón para avanzar, porque un corazón sucio con rencor y odio, jamás va a salir adelante”.

LA VICTORIA

El nuevo año simboliza la victoria y el triunfo sobre el bien y de la luz sobre el mal y la oscuridad. Es la ocasión propicia para reconciliarse con los enemigos, limpiar y renovar las cosas, amar a tu prójimo y nunca olvidar de dónde vienes, remarcó.

“Yo lo único que quiero es que sepan todos que Dios es muy grande, es bondadoso, Dios no castiga, Dios pone pruebas en lo que más amamos, para que uno recapacite, recuerda que Dios permite que el diablo haga de las suyas para que uno regrese a su rebaño y haga la voluntad”.

“Que hagamos lo que dicen las santas escrituras, debemos de amarnos, de querernos, porque hoy estamos y mañana quién sabe, el tiempo es algo muy valioso, el tiempo no se regala a nadie, el tiempo de debe vivir cada hora, cada minuto, aprovecharlo con la gente con la que más amas”, agregó.

Moy se considera una persona con ambiciones, pero que además tiene mucho amor para regalar y ayudar. Pidió a toda la gente que necesita, buscarlo a través de sus redes sociales.

“Lo mejor es tener a mamá siempre cerca, Moy es una persona que lucha por lo que él quiere y ayuda a la gente, soy noble me gusta ayudar al prójimo. Soy gay, pero me respeto y respeto a los demás, respetar la casa donde se le invita, respetar a los mayores a Moy le gusta dar amor”.