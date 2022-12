Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ana Medina

Aunque tradicionalmente este día se celebra fin de año en todo el mundo (o casi). Siempre he dicho que el “inicio de año” para los docentes no es el primero de enero, sino el día que inicia el ciclo escolar. Esta vez quiero tomar esta Voz Docente y explicarles por qué lo creo así.

Las vacaciones de Navidad para los maestros no es más que un pequeño descanso en el acelere de la montaña rusa que es un ciclo escolar. Llegamos a la cima y conocemos a nuestros alumnos, hemos empezado a trabajar y más o menos ya sabemos lo que viene.

Por ejemplo, las festividades de fin de año para muchas personas, en muchas casas incluyen rituales, para la abundancia, la prosperidad, deseos personales y una noche llena de significados: los calzones de colores, las maletas, ponerse debajo de la mesa justo al sonar las 12 campanadas, las uvas, aventar canela, arroz o lentejas hacia atrás o poner agua en la puerta de la casa y ponerse una moneda en el pie derecho del zapato, y más.

Sé que cada familia tendrá los propios… la verdad es que hay infinidad.

Sin embargo, para los profes (porque lo he visto en diferentes áreas) al final del ciclo escolar también anhelamos cosas buenas, pedimos un “buen grupo”, un equipo de trabajo cooperador y padres de familia responsables (estos también podrían incluirse en las 12 uvas, si las hubiera) y no sé si haya un color de ropa interior para usar (para que no te toque el grupo más desordenado), pero si lo hubiese estoy segura que los docentes nos lo pondríamos el primer día de clases o el ultimo (que generalmente es cuando los directores asignan el trabajo para el siguiente ciclo).

En ese momento de agosto (que no dura solo un día como la fiesta de fin de año, sino que varía de una comunidad a otra) los maestros arreglan los salones, renuevan, limpia, decoran, sanitizan (sí, esa es la nueva normalidad) se ponen sus mejores galas y llenos de esperanza recibimos al nuevo grupo, los conocemos, nos llenamos de propósitos para trabajar con ellos y a lo largo de ese ciclo escolar, en algunos casos los reciben con un ritual que incluye una presentación y un pequeño regalo, como si eso fuera a cambiar en algo la dinámica del grupo o los niños fueran a adaptarse más rápido.

Pero, en fin, el objetivo es el mismo. Se trata de iniciar con todo el nuevo ciclo escolar. De todos modos, no llega hasta ahí. También el fin de ciclo es similar a la celebración de fin de año.

En la graduación o antes de que acabe el año agradecemos el trabajo, a las personas que llegaron a nuestras vidas, a nuestros alumnos, a sus enseñanzas y agradecemos lo bueno y lo malo que este grupo que ha pasado por nuestras manos nos dejó o les dejamos. Y pedimos un nuevo comienzo lleno de cosas buenas.

No sé ustedes, pero como docente me encanta ver las fotos de mis compañeros con sus alumnos y leer todo lo que vivieron en ese año.

Es divertido, porque creo que es exactamente lo mismo que ver esta semana (en todos lados) a las personas agradeciendo la ultima semana del año, pidiendo por un nuevo año que sea mucho mejor y dándole las gracias al año viejo.

Así como creo que cada maestro termina haciendo a sus alumnos a su manera (así de grande es nuestra influencia), tanto en lo bueno como en lo malo, también creo que cada uno, somos capaces de construir nuestro propio año nuevo.

Honestamente nunca están de más los buenos deseos para todos; por mi parte me conformo con que el 2023 sea por lo menos tan bueno, próspero y lleno de salud y amor como lo fue el 2022.

Felices fiestas y un muy próspero año para todos.