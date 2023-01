Lionel Messi manda mensaje por Año Nuevo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Lionel Messi recordó este sábado a su “familia maravillosa”, a los amigos que lo “apoyan siempre” y en “especial” a sus seguidores por el “aliento” que recibió al terminar un año en que cumplió el sueño de ganar el Mundial de Qatar 2022 con Argentina.

Junto a cuatro fotos con su familia -su esposa y tres hijos-, Messi publicó en sus redes sociales.

“Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió”.”Eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”, valoró el astro argentino.

Y agregó “un recuerdo muy especial” para todas las personas que lo “siguen” y lo “bancan”, a quienes les dedicó: “es increíble poder compartir este camino con todos ustedes”.

Con información de: telediario.mx