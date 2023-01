Rituales de Año Nuevo para atraer lo mejor este 2023

Seguramente has visto a algún amigo o familiar darle la vuelta a la manzana con una maleta y no, no está loco. Esta es una de las tradiciones más comunes para quienes buscan atraer y multiplicar sus viajes a lo largo del año. Si quieres aplicarlo, deberás correr cuando el reloj marque las 12 de la noche y hacerlo lo más lejos que puedas; esto con el objetivo de conocer nuevos países y culturas.

Para el amor Uno de los rituales más comunes y efectivos para quienes buscan a su media naranja es meterse debajo de una mesa durante los primeros segundos del 1 de enero. ¿Por qué funciona? Hay quienes aseguran que esto es una manera de atraer a otra persona que también busca el amor. Para renovarte En Sudamérica este ritual es uno de los más típicos y antiguos. Se trata de abrir todas las ventanas de la casa media hora antes de medianoche para que venga un cambio y renovación de aires. Esta tradición sirve para limpiar las malas energías y permitir que lleguen otras renovadas y positivas.