A qué hora y dónde se podrá ver la lluvia de estrellas este 3 de enero

Este comenzará con un gran fenómeno astronómico: La lluvia de estrellas Cuadrántidas será el primer espectáculo nocturno que podremos ver en 2023. Y es que llegará el próximo 3 de enero y tendrá su punto máximo hasta la madrugada del 4 de enero.

La lluvia de estrellas Cuadrántidas tienen el potencial de ser la lluvia más fuerte del año, pero por lo general tienen una actividad de muy poca duración y combinado con el mal tiempo a principios de enero, en ocasiones son complicadas de ver.

Según la Organización Internacional de Meteorología, la velocidad promedio por hora que uno puede esperar bajo cielos es de 25, además esta lluvia carece de persistencia, pero producen bolas de fuego brillantes.

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) explicó que esta es una de las lluvias de estrellas fugaces anuales más intensas, pues normalmente produce meteoros a una tasa de más de 100 por hora desde un punto en el cielo cercano a la Estrella del Norte.

A diferencia de otros fenómenos astronómicos, esta lluvia de estrellas no está relacionada con una constelación como otros fenómenos similares. Eso es porque la constelación homónima de las cuadrántidas ya no existe, al menos no como una constelación reconocida.

La constelación Quadrans Muralis, observada y anotada por primera vez en 1795 entre Boötes y Draco, ya no se incluye en la lista de constelaciones modernas de la Unión Astronómica Internacional porque se considera obsoleta. La lluvia de meteoros irradia entre la Osa Mayor y la constelación Bootes, también conocida como El Boyero.

El pico de la lluvia es corto porque solo una pequeña corriente de partículas interactúa con nuestra atmósfera y la corriente se produce en un ángulo perpendicular. Cada año, la Tierra atraviesa este rastro de escombros durante un corto período de tiempo.

Si vives en un área urbana, querrás conducir a un lugar que no esté lleno de luces de la ciudad que obstruyan la vista. Si puedes encontrar un área que no se vea afectada por la contaminación lumínica, los meteoros podrían ser visibles cada dos minutos desde la noche hasta el amanecer.

Se necesita un área abierta con una vista amplia del cielo y no olvides abrigarte. Asegúrate de llevar una silla o una manta para que puedas mirar hacia arriba. Y dale a tus ojos entre 20 y 30 minutos para que se adapten a la oscuridad, sin mirar tu teléfono, para que los meteoros sean más fáciles de detectar.

