Jugador de la NFL se desploma a medio partido

El jugador fue trasladado en ambulancia a un hospital, incluso sus compañeros e integrantes de los Bengals se arrodillaron y muchos de ellos lucían consternados y varios de ellos llegaron hasta las lágrimas.

While administering CPR to Damar Hamlin, you can see the Buffalo Bills circled around crying and praying for him. Please pray for Damar Hamlin. #NFL #hamlin pic.twitter.com/39ywpzKFGP

— BILLSMAFIA(12-3) (@MiningSim2XD) January 3, 2023