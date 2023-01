Un fracaso partidos políticos locales

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Felipe Martínez Chávez

Comenzó enero con un proceso atípico en el medio político: La campaña por un escaño en el Senado de la República.

Por primera vez en la historia también, se da una muy escasa intensidad en la participación ciudadana, tanto que los candidatos (3) optaron por hacer eventos con reducido número de simpatizantes, gastar mucha suela con poca gente. Se adaptan a los tiempos.

En dos días José Ramón Gómez Leal, pupilo de la coalición Juntos Hacemos Historia, recorrió seis municipios: Jiménez, Padilla, Guémez, San Fernando, Valle Hermoso y Reynosa, esta última su tierra donde fue arropado por su padre del mismo nombre y su madre Graciela.

El Verde Ecologista Manuel Muñoz Cano agarró casa por casa en ejidos de El Mante y Gómez Farías, dando una tregua el fin de año para que las familias festejen en la intimidad, como Dios manda, esta fecha.

Por lo demás, el sector oficial está en veda de propaganda y comentarios que incluyen cuentas personales de funcionarios en las redes.

Al arrancar enero el gobierno de Américo Villarreal entra en la etapa de consolidación, tomar el control de los hilos del poder para aterrizar su proyecto de gobierno, lo que incluye reformas a la Carta Estatal. Las baterías están encaminadas a alcanzar las dos terceras partes de los votos del Congreso del Estado.

De eso sabe mucho el presidente de la Comisión Permanente, Isidro Vargas Fernández, cuando dice que pueden conseguir los 24 votos, lo que conllevaría a decirle adiós a dos personajes siniestros del cabecismo: El Fiscal Irving Barrios y el Auditor Jorge Espino Ascanio.

Igual enero representa oportunidad para los políticos inquietos, ya sea por ideología o negocio, de crear partidos locales.

No podrán participar con candidatos sino hasta el 2027 –alcaldías, diputaciones, gubernatura-, pero si el interés gira en torno a la lana, si les va bien en el trámite, podrán recibir subsidio a partir del uno de junio del 2024.

A diferencia de otras entidades donde abundan, en Tamaulipas no son negocio, o los políticos no han encontrado forma de explotarlos. De lo contrario ahí los tendríamos junto a franquicias nacionales.

Los grupos regionales, y en su oportunidad los poderes fácticos cetemistas, aunque tenían dinero a manos llenas, y gente a su disposición, nunca explotaron este ángulo de sus hegemonías.

Al quinismo del “sólido sur”, que de facto se extendió a medio Tamaulipas, no le llamó la atención crear su propio partido. Jugaban e imponían sus condiciones en las siglas tricolores.

La pregunta es ¿le entrarán los cabecistas? Son los que tienen dinero y ansias de volver al poder. Un partido local les puede servir de palero.

Aquellos que tengan interés, por convicciones o porque les ordene el que pague, tienen hasta el último de enero para presentar la intención ante el Instituto Electoral, y a partir de febrero todo un año para reunir la “friolera” de 7,125 firmas de apoyo, lo cual es una ganga.

Tempos también de registrar asociaciones políticas estatales, con un mínimo de 1,500 asociados reunidos en 12 comités municipales y un estatal. Es una figura ausente en Tamaulipas por falta de subsidio oficial.

Si a los aventureros les va bien, cumplen con los requisitos, recibirán dinero en efectivo a partir de julio del 24´ sin necesidad de postular candidatos.

No es fácil crear una organización cuando no se está dispuesto a meterle de la chequera propia. Veamos el caso de los siguientes soñadores que se “calentaron” en el 2017 pensado en que escurriría miel muy pronto (por entonces necesitaban 6,665 afiliados), pero no culminaron ni la primera etapa. Los descalificó el árbitro.

1.- Alianza Ciudadana Tamaulipeca.- Hace seis años, el 24 de enero del 2017, el priista Mauricio Cerda Galán presentó intención de crear su propio partido luego de no encontrar oportunidades en el tricolor. El IETAM declaró improcedente su petición. La asociación civil exigida fue integrada en el 2006 sin ser exclusiva para fines políticos.

2.- Movimiento Nueva Santander.- Igual en el 2017 los inquietos Juan Carlos Oyarvide Flores, Homero Contreras Castillo y Acenet García Nava, de la Comisión Ejecutiva Estatal, quisieron crear su organización. Fallaron.

3.- Ciudadanos Impulso Humanista.- Este prolongó un año más su agonía. La solicitud fue desechada el 28 de febrero del 2018. Sus presuntos líderes Porfirio Hernández Escobedo y José Leandro García Molina no supieron reunir la documentación (es diferente al Partido Humanista nacional que no cuajó en el 2015).

4.- Partido Joven.- Como promotores de la fundación aparecieron Miguel de los Santos Obregón, Edgar Puente Sánchez y Sugey Acuña Quiñones. Fracasaron también. (En Coahuila, con las mismas siglas postularon a Humberto Moreira para diputado plurinominal, pero fracasaron).

5.- Partido Socialista Tamaulipeco.- Nunca pudo integrarse pese al trabajo constante de un grupo de gente de izquierda liderada por Miguel Angel Guillén Lara, antiguo integrante del Partido Socialista de los Trabajadores y del Frente de Reconstrucción Nacional.

6.- Fuerza por México.- Fracasado a nivel nacional, en enero del 2022 buscaron registro local. Se los negó el IETAM porque no habían conquistado el 3 por ciento de votos en la elección del 6 de junio del 2021.

Son las últimas aventuras ¿van a insistir en 2023? El costo es muy barato: Contar con el 0.26 por ciento del padrón electoral.

PD.- Feliz año nuevo 2023 a todos. A todos.