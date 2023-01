Una elección en dos simples frases

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Diego López Bernal

Al cierre del 2022 se dio el arranque de las campañas para “rellenar” el Senado de la República. Bueno, se trata de cubrir la curul que quedó vacante tras la trágica e inesperada muerte de FAUSTINO LÓPEZ, quien logró su anhelo de ser senador cuando AMÉRICO VILLARREAL solicitó licencia para ser el candidato a la gubernatura de Tamaulipas.

Después de estos antecedentes no solicitados y de desearles un Feliz Año Nuevo 2023 a nuestros compañeros de butaca, espectadores como quien esto escribe, además de a todos los actores del Gran Foro, pasemos a narrar las primeras incidencias del inicio de las campañas por la vacante en la Cámara alta del Congreso de la Unión, lo cual resumiremos en dos frases simples, sin decir de quiénes son para saquen sus conclusiones.

“Confiado no estoy, haré campaña”. Este es el primero de los dichos en mención que salió a relucir el día uno de los 50 que tienen los candidatos para pedir a los tamaulipecos el voto para el día 19 de febrero, cuando tendremos la obligación cívica de ir a las urnas. Más adelante diremos quién, por qué y en qué contexto se da la declaración.

“No estamos derrotados; sabemos dar la batalla”. Aquí están las otras breves palabras con las que podríamos cerrar la síntesis del 28 de febrero, cuando iniciaron las hostilidades entre los aspirantes a senador, incluso podríamos ordenar bajar el telón y dar por concluida la puesta en escena pues pinta de cuerpo entero lo que todos pensamos que sucederá. ¿Listos para hablar de los actores dueños de estos libretos?

Pero antes un corte comercial a cargo de otro candidato. “Geño fue mi jefe, es mi amigo, me dio la oportunidad y confianza de ser parte de la historia de Tamaulipas. No me debo a nadie, no tengo jefe político, les he dicho que es mi amigo, he aprendido a ser agradecido y cada vez que tengo la oportunidad se lo hago saber”. Digo, ya que andamos en esto de las adivinanzas dejamos esto por aquí.

Ya en plan menos jocoso, se aprecia desde esta cómoda silla que la actitud de los dos primeros lo dice todo. JOSÉ RAMÓN (JR para la raza que lo sigue y persigue) parte de la base de que las encuestas respaldan totalmente a Morena, por eso asegura que no se confiará y que sí hará campaña. La segunda frase, aquella de que “sabe dar la batalla”, es de IMELDA SANMIGUEL, y es que de manera tácita admite que las preferencias no le favorecen de arranque.

Ya lo último por deducción, además de equilibrio y pluralidad, se sabe que es de MANUEL MUÑOZ CANO, el candidato del Partido Verde, el último que aspira al Senado de la República, quien de plano los mismos sondeos que impactan en el ánimo de los abanderados de Morena y el PAN le pegan en la cara, aunque trae todo el ánimo de hacer campaña, pues como antes lo observamos pareciera que era algo así como un sueño que por fin se le hizo realidad al victorense.

LAS ENCUESTAS

A dos sondeos echamos el ojo al inicio de la etapa proselitista. La primera, de El Heraldo Media Group/Poligrama, indica que JR obtiene 37.3 puntos porcentuales de diferencia en la intención del voto pues el 57.5 por ciento de los entrevistados votaría por él, mientras que 20.2 lo haría por SANMIGUEL y solamente 3.5 por el más verde de los candidatos.

Otra encuesta anda por las mismas, aunque con menos diferencia. Electoralia consigna que el de Morena trae 48 por ciento de intención del voto, contra 28 de la abanderada del PAN-PRI-PRD, en tanto que con el del PVEM son más generosos, con un siete por ciento de las intenciones.

Ahora sí, saque sus cuentas y, si tiene tiempo, deténgase a leer en El Diario de Ciudad Victoria las notas en donde los candidatos den a conocer sus propuestas, para que decida su voto, y no dé por sentado nada, porque aunque será poco el tiempo que uno de ellos será senador y ahí lo que importa es el voto partidista, pues también permitirá conocer un poco más de cada uno de estos personajes. Hecho está, no nos bajen el telón que seguiremos atentos al desarrollo del Mini Foro Electoral 2023.