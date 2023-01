Vida y Muerte

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

María José Zorrilla

Cuando termina un año solemos con bastante frecuencia dar por terminado un ciclo para empezar con ánimos renovados el nuevo que se nos presenta con propósitos específicos, listas de anhelos, objetivos diferentes, cambios importantes o radicales en hábitos alimenticios, lograr transformaciones milagrosas y ahora sí, proponernos hacer lo que habíamos dejado para después en anteriores bienvenidas al nuevo año como adelgazar, hacer ejercicio, tener más disciplina, viajar más, disfrutar la vida, dedicarle más tiempo a la familia, a un viejo hobby y de paso hacer una limpia de mi closet como lo he mencionado en columnas anteriores. Una acción que se convertía en una especie de descarga del bagaje innecesario que había cargado con la intención de aligerarlo o enriquecerlo con menos peso y más calidad. Pero este fin de 2022, en lo particular ha sido muy controversial y mientras que los primeros días de las fiestas decembrinas fueron maravillosas los últimos días dieron un giro extraño que ni tiempo ni ganas de efectuar un ejercicio que normalmente ponía en práctica desde hacía muchos años antes de la cena de fin de año. Noticias poco halagüeñas en el campo de las amistades que cual parvada de aves de mal agüero fueron cayendo en el ánimo familiar durante nuestro último día del año y el ánimo festivo quedó truncado. Habíamos logrado reunirnos como hacía algunos años no habíamos coincidido los cuatro hermanos con mi cuñado y cuñada con mi madre para celebrar la navidad en medio de una alegría muy especial con ricos platillos, buenos vinos, amenas charlas y alegres risotadas de recuerdos y comentarios de nuestra vida familiar. Un excelente cierre de año parecía avecinarse cuando una de mis hermanas llegó triste por la repentina muerte de Consuelo una de sus mejores amigas de la Cd. De México, desde la carrera en la Ibero hacía más de 40 años. En el chat de amigas de Vallarta tres se reportaron con problemas, una con una hija con una gripa tremenda y cancelaba su cita de fin de año con nosotros, otra con bronquitis y otra más con una neumonía que la había llevado al hospital. Más tarde Paty otra muy buena amiga me avisa que Víctor un querido amigo dentista acababa de fallecer el 31 de diciembre. No habían pasado ni conco minutos cuando en el chat de las compañeras de infancia de Cd. Victoria empecé a recibir mensajes poco claros sobre el deceso de alguien sobre la que no alcanzaba a entender absolutamente nada. Finalmente me contacté con dos excompañeras y con profunda consternación me enteré de la trágica muerte de una entrañable amiga de toda la vida. Murió asesinada producto de la violencia que impera en México al entrar a su casa. Esa noticia fue la cubetada final de agua fría para modificar toda la inercia de una fiesta de fin de año. Mi madre y hermana estaban totalmente desoladas y muy impactadas, como yo y decidimos no informarle a mi otra hermana, la que acababa de perder a su mejor amiga para no aguar la última cena familiar del año. Pero había que tratar de seguir adelante porque no podemos quedarnos en un pasado eterno. Me vino a la mente una frase de Alfonso Reyes que no la recordaba bien hasta que la encontré: “Hay dos modos fundamentales de saludar la vida uno es la aceptación y otro es el reto”. Con mucha tristeza, pero con el propósito de cambiar un poco la pesadez de nuestros ánimos, pudimos encarar una noche de fin de año con la dicha de compartir con la familia y dar por concluido un año que nos enseña que la vida tiene sus altas y bajas. Que nadie es eterno, que la vida hay que saberla disfrutar mientras tenemos salud y buena disposición. Y agradezco haber compartido con mis amigos ahora fallecidos sus mejores momentos. Muy a pesar de las circunstancias de su muerte ahora son espíritus libres que permanecerán en nuestros recuerdos y en nuestro presente. Los mejores deseos para este 2023 para que nuestros sueños y anhelos puedan ver luz. Darle la bienvenida a un nuevo ciclo con la intención de hacer lo mejor posible para convertirnos en lo que anhelamos ser.