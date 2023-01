Bills-Bengals no se reanudará esta semana

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La NFL emitió un comunicado donde anunció que el Bills vs Bengals, encuentro que se suspendió por el desvanecimiento de Damar Hamlin, no se reanudará esta semana.

El jugador de los Bills se desplomó instantes después de taclear a Tee Higgins, de los Cincinnati Bengals, durante el más reciente Monday Night Football.

Después de que la Liga conversó con los equipos, así como con la NFPLA (asociación de jugadores de la NFL), el comisionado Roger Goodell informó que esta semana no se retomará el duelo entre Bills y Bengals.

Asimismo, tampoco se determinó la fecha en la cual se retomará el duelo en un futuro, por lo que se mantendrá pendiente la resolución del encuentro correspondiente a la fecha 17.

Pese a lo sucedido con Damar Hamlin, la Liga no modificó los horarios de la semana 18, la cual se llevará a cabo de manera normal, por lo que arrancará el sábado 7 de enero con el Raiders vs Chiefs.

Pasada la mitad del primer cuarto, el safety Hamlin tacleó a Tee Higgins. Después del impacto, Damar se reincorporó e instantes después se desplomó. Las asistencias médicas rápidamente lo atendieron y le dieron RCP (reanimación cardio pulmonar). Posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde fue estabilizado. Sin embargo, el equipo lanzó un par de comunicados este martes donde señaló que su jugador se encuentra en estado crítico.

Bills-Bengals will not be resumed this week: pic.twitter.com/3LDm7NWVa7

— Adam Schefter (@AdamSchefter) January 3, 2023