Funes Mori por la revancha

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, enero 2 (Agencias)

Inicia el 2023, un año nuevo y nuevas ilusiones para Rogelio Funes Mori, quien no vivió el 2022 que esperaba, ni con Rayados, ni con la Selección Mexicana, por lo que ahora tendrá su revancha personal.

En el 2022 el Mellizo sufrió con las lesiones, algo que no le había pasado en casi toda su estancia en la Pandilla, lo que derivó en pocos minutos de juegos con su club previo a la Copa del Mundo, algo que inició en marzo.

En aquel mes sufrió la primera de tres lesiones, cuando el nueve de marzo presentó una lesión miofascial del recto femoral del muslo derecho; la segunda ocurrió el 21 de abril con una artroscopia en la rodilla izquierda, quedándose sin jugar más de la mitad del Clausura 2022.

Parecía listo cuando arrancó el Apertura 2022, pero el 17 de agosto se resintió de la lesión del muslo derecho (que sufrió en marzo) y se perdió de la Jornada 9 a la 17, regresando en la Liguilla, donde tuvo cuatro encuentros disputados y un gol.

Aún así hizo la lista final de la Selección Mexicana para Qatar 2022, torneo en el que parecía listo para ser el delantero titular de Gerardo Martino, quien lo pidió desde su proceso para naturalizarse y se pensaba que era el favorito para jugar ante la baja de juego de Raúl Jiménez y que también batalló con las lesiones.

Sin embargo, el Tata solo le dio 12 minutos, los cuales disputó en el tercer partido ante Arabia Saudita, dándole más confianza a Henry Martín cuando el atacante del América parecía la tercera opción de delantero.

“No (no tengo nada contra Martino), nada más no jugué por decisión de él, (pero) respeto las decisiones, el técnico tiene que tomarlas y nada más no jugué por eso, pero estaba bien físicamente, me sentía bien así que nada más”, dijo a Canal 6.

Ahora ya está concentrado en Rayados, donde surgieron rumores de que pudiera salir; sin embargo, el DT Víctor Manuel Vucetich descartó que no entre en planes, por lo que el Clausura 2023 será el torneo que pueda sacarse la espina tras el trago amargo por las lesiones y Qatar 2022.