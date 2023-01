Ucrania califica como hipocrecía el cese al fuego ordenado por Putin

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un asesor de la presidencia de Ucrania, Mijaílo Podoliak, calificó como hipocresía el anuncio ruso de un alto el fuego en su país con motivo de la Navidad ortodoxa y pidió a las tropas de Moscú que abandonen el territorio.

En otro mensaje destinado a la prensa, Podoliak denunció este alto el fuego ordenado unos instantes antes por el presidente ruso, Vladimir Putin, de mero gesto de propaganda.

“Rusia está intentando por todos los medios reducir al menos de manera temporal la intensidad de los combates y los ataques contra sus centros logísticos para ganar tiempo”, dijo Podoliak.

Además, acusó a Putin de no tener la intención de poner fin a la guerra y de tratar de convencer a los europeos de que ejerzan presión sobre Kievpara entablar negociaciones de paz, iniciativa que Ucrania ha rechazado durante meses.

“No es necesario responder a las iniciativas deliberadamente manipuladoras de los dirigentes rusos”, indicó.

Según la orden de Vladimir Putin, el alto al fuego debe comenzar el viernes a las 12 horas horas y terminar a las 24 horas del día siguiente (21H00 GMT), con motivo de la Navidad ortodoxa.

“Ucrania no ataca territorios extranjeros y no mata civiles. Como lo hace la Federación Rusa. Ucrania solo destruye a miembros de las fuerzas de ocupación en su propio territorio”, agregó.

First. Ukraine doesn't attack foreign territory & doesn't kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory…

Second. RF must leave the occupied territories – only then will it have a "temporary truce". Keep hypocrisy to yourself.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023