Crece inseguridad; cuida a tus hijos con estos tips de prevención

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Diego López Bernal.–

Ciudad Victoria, Tam.- En medio de una creciente crisis social por casos de inseguridad en esta Capital, a causa del secuestro y posterior asesinato de una empresaria y la reciente desaparición de una dermatóloga, los mensajes de prevención del delito de las autoridades toman relevancia, sobre todo para los padres de familia.

Para extremar el cuidado y protección de los menores de edad, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSP) emitió un mensaje en su página oficial de Facebook este viernes seis de enero, con Tips de Prevención que pueden ayudarte a salvarles la vida.

Aunque en un principio pudieran parecer recomendaciones elementales, una observación simple en cualquier vialidad o centro comercial de Ciudad Victoria nos hace ver que pocos ciudadanos llevan a cabo estos consejos; a continuación El Diario de Ciudad Victoria te los comparte:

1) No utilices el teléfono celular cuando camines en la calle junto a tus hijos. La recomendación es muy sencilla, pero si nos damos cuenta pocos la llevamos a cabo, pero esta simple distracción puede ser usada por los delincuentes para arrebatarnos fácilmente a los niños.

2) Al subir a tu vehículo primero sube a tus hijos y cierra las puertas con seguro. Es muy común que una vez que colocamos a los menores de edad dentro del automóvil los dejamos dentro de él sin seguro mientras damos la vuelta para subirnos al asiento del conductor; ese tiempo puede ser usado por los delincuentes para sustraerlos.

3) Enséñale a tus hijos a decir que no está solo, a no contestar el teléfono ni abrir la puerta. Los niños por lo regular suelen responder con la verdad a preguntas básicas cuando se quedan solos en los hogares; para los delincuentes saber que están solos es fundamental en sus objetivos de plagiarlos, por lo que enseñarles a no dar esta información puede ser vital en su seguridad.

Estos Tips de Prevención toman mayor relevancia en momentos en los que la Capital de Tamaulipas sufre de delitos de alto impacto, como el asesinato de la empresaria Elena Lavín, que causó consternación en la sociedad victorense, y la reciente desaparición de la dermatóloga María del Carmen Cruz, que ha sido denunciado al menos en redes sociales.

Por ello es importante no soslayar las recomendaciones de las autoridades de Seguridad Pública, con la finalidad de incrementar las medidas de autoprotección, independientemente de si existe o no un incremento de la incidencia delictiva.