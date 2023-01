Daniela Lujan confiesa que padece depresión y ansiedad

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Durante el primer episodio del 2023 del programa “Envinadas”, donde participan Mariana Botas, Jessica Segura y Daniela Lujan, estuvieron hablando sobre sus propósitos para este año nuevo, sorprendiendo a sus seguidores.

Daniela Luján abrió su corazón y confesó que ha estado pasando por problemas de salud mental, asegurando que en algún momento pensó en morirse.

De acuerdo con la actriz, al inicio del proyecto ella se refería a sí misma como “la prima de una amiga”, cuando hablaban sobre alguien que tenía depresión, pero ahora decidió hablarlo abiertamente.

Daniela Lujan confesó por primera vez que padece depresión y ansiedad, por lo que actualmente se encuentra en tratamiento psicológico, pues había tenido pensamientos suicidas.

“Me desperté un día y dije: ‘ya güey ya, todo a la chingada, ya me quiero morir’ o sea es que esa idea ya la traía pues, pero nunca había planeado como, más bien no, lo que empecé a negociar conmigo mismo es mi fecha de muerte, o sea como esta cosa de ‘no me puedo morir antes de que se muera panceta’, fue como un gran shock para buscar ayuda y fue que decidí ir al psiquiatra”, contó Daniela Luján.

Añadió que a lo largo de su vida a tratado de ser obsesivamente feliz, lo que le ha provocado el no disfrutar de muchas cosas.

Para este 2023, Daniela ha decidido proponerse el disfrutar de la simplicidad de la vida, pues mucho tiempo no lo hizo.

“Mi propósito es irme a lo simple, hoy, por ejemplo, disfruté cabrón bañarme, o sea es como un renacer, ¿me explico?”, dijo.

Finalmente, detalló que nadie sabía por lo que estaba pasando, más que su mejor amigo, su novio y una de sus hermanas; y ahora que sus compañeras de ‘Envinadas’ y sus seguidores lo saben, se siente liberada.

Con información de: telediario.mx