Gloria Trevi se defiende de nueva denuncia por corrupción de menores

La cantante mexicana Gloria Trevi lanzó un comunicado tras divulgarse que enfrenta una batalla legal por supuesta corrupción de menores en Estados Unidos. Además se defendió de todas las especulaciones que se dicen sobre ella.

En redes sociales, Gloria Trevi expresó en un comunicado la terrible experiencia de ser una víctima de abuso físico y sexual. Por lo cual se compadeció de todas las personas que viven este lamentable hecho y se defendió de las especulaciones.

“No me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí; es muy doloroso […] ver resurgir acusaciones falsas hechas contra mí hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta”, informó.

Por otra parte, Gloria Trevi asegura que las acusaciones que se hacen sobre ella sobre la situación que atraviesa por supuesta corrupción de menores son falsas. Por lo tanto, el proceso legal en Estados Unidos se debe a que ella demandó por difamaciones.

“Tengo la verdad a mi lado, por esa razón, yo soy la que tengo una demanda en los Estados Unidos para llevar a la corte a mis difamadores”, resaltó.

Cabe destacar que el esposo de Gloria Trevi, Armando Gómez, también defendió a la cantante tras las críticas que se han dicho sobre la intérprete de ‘Pelo suelto’ y lamentó las burlas que se hacen hacia las mujeres víctimas de la violencia.

