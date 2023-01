A partir de mañana se aplicará vacuna contra covid en siete municipios de Tamaulipas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Javier Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- A partir de mañana lunes y hasta el próximo viernes, se estará aplicando de manera gradual en siete municipios del estado la vacuna contra covid-19 a niños de cinco a once años de edad, así como a jóvenes de 18 años en adelante.

A través de redes sociales, la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México informó que el próximo lunes como único día con el biológico de la marca Pfizer pediátrica se estará vacunando en primera y segunda dosis a niños de cinco a once años de edad en el municipio de Padilla.

En Padilla también se estará aplicando como único día mañana lunes la vacuna contra el covid-19 de la marca Abdala a jóvenes de 18 años en adelante en primera dosis y refuerzos.

Cabe señalar que la vacuna Abdala fue avalada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, calificándola como una vacuna eficaz contra la enfermedad severa y muerte por covid-19.

En el resultado de un análisis se destaca que el biológico de la marca Abdala muestra una eficacia del cien por ciento tanto en la prevención de la enfermedad sistémica severa como de la muerte por covid-19, “por lo que el sistema inmune se expresa para que en caso de que nos enfrentemos al virus no enfermar, no pasar a la severidad y tal vez el individuo no la transmita”, precisa el estudio.

A partir del martes diez de enero la aplicación de la vacuna contra covid-19 para niños de cinco a once años de edad se extenderá a los municipios de Llera y Abasolo como único día, donde también como único día se estará aplicando el biológico de la marca Abdala para jóvenes de 18 años en adelante en primera dosis y refuerzos.

En Güémez la jornada de vacunación contra covid-19 estará martes y miércoles tanto para niños de cinco a once años de edad en primera y segunda dosis así como para jóvenes de 18 años en adelante con primera dosis y refuerzos.

El mismo miércoles la aplicación de la vacuna Pfizer pediátrica para niños de cinco once años de edad en primera y segunda dosis se llevará a cabo en el municipio de Jiménez como único día, vacunando también a jóvenes de 18 años en adelante con el biológico de la marca Abdala, y continuará en el municipio de Aldama tanto para niños de cinco a once años de edad así como para jóvenes de 18 años en adelante los días jueves y viernes.

En Soto la Marina la vacunación para niños de cinco a once años en primera y segunda dosis con el biológico de la marca Pfizer Pediátrica se aplicará como único día el viernes 13, aplicando el mismo día viernes el biológico de la marca Abdala para jóvenes de 18 años en adelante en primera dosis y refuerzos.

Se hace la observación que las sedes de vacunación funcionarán de 8:00 de la mañana a 06:00 de la tarde y los requisitos para la aplicación de las dosis a niños de cinco a once años de edad son el expediente de vacunación del menor, comprobante de primera dosis para la aplicación de segunda dosis, Cartilla Nacional de Vacunación, CURP, carta de consentimiento, INE del padre, madre o tutor quien firma la carta de consentimiento y el comprobante de domicilio.

En el caso de los jóvenes de 18 años en adelante deberán presentar expediente de refuerzo, expediente de vacunación para aplicación de primera dosis, CURP y comprobante de domicilio.