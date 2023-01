Buffalo Bills rinde homenaje a Damar Hamlin

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Los jugadores de Buffalo Bills lucieron este domingo camisetas especiales en homenaje a Damar Hamlin, cuya vida estuvo en riesgo tras sufrir un paro cardíaco durante un partido de la NFL el pasado lunes.

Los Bills saltaron al campo del estadio Highmark Stadium con camisetas especiales y el mensaje impreso ‘Cariño por Damar’, además del dorsal que caracteriza al defensor, el tres.

Love for Damar from the whole NFL family. 🙌https://t.co/7qOe3bb7e0 | #LoveForDamar pic.twitter.com/gRAH9EmHRC

— Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 8, 2023