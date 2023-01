Vaticano permite acceso al público a la tumba de Bendedicto XVI

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Vaticano anunció que el público ya puede visitar la tumba del papa Benedicto XVI, ubicada en las grutas bajo la Basílica de San Pedro.

Benedicto falleció el 31 de diciembre a los 95 años en el monasterio del Vaticano en el que pasó sus últimos años.

El 5 de enero, su secretario durante varios años, el arzobispo Georg Gaenswein, impartió una bendición final después de que los restos de Benedicto, ubicados en tres féretros — uno de ciprés que fue presentado en la plaza durante el funeral presidido por el papa Francisco, uno de zinc y uno de roble, fueron sepultados.

Los restos fueron colocados en la antigua tumba del predecesor de Benedicto, Juan Pablo II, cuyos restos fueron trasladados a una capilla en el piso principal de la basílica luego de su beatificación en 2011.

Alrededor de 50 mil personas acudieron al funeral de Benedicto, seguido de tres días en que los restos estuvieron presentes en la basílica, lo que atrajo a casi 200 mil fieles.

El nombre de Benedicto, el pontífice número 256 de la Iglesia Católica, se gravó en una losa de mármol blanco, informó el Vaticano.

Starting in the morning of Sunday, 8 January, the tomb of Pope Benedict XVI can be visited in the Vatican Grottoes, beneath St. Peter’s Basilica, in the former tomb of Pope St. John Paul II. Here are the first images: pic.twitter.com/0mcJ4uOeIU

— EWTN Vatican (@EWTNVatican) January 8, 2023