Se vende en Nuevo León medicina anticovid ilegalmente

Aunque el suministro debe ser avalado únicamente por la autoridad sanitaria bajo prescripción médica y su comercialización al público está prohibida, en Nuevo León, la pastilla de uso emergente contra el Covid 19 es ofertada de manera ilegal a través de redes sociales.

Se detectó un sitio de internet denominado “Insumos y Medicamentos Monterrey”, en donde el vendedor exhibe el Molnupiravir con 40 cápsulas, cuyo fabricante es la marca Bruck de origen hindú.

Esta farmacéutica no cuenta con los permisos de comercialización en México otorgados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la única marca autorizada es la producida por la empresa Merck Sharp & Dohme B.V.

Al contactar al vendedor, este informó que el medicamento tiene un costo de 5 mil 500 pesos y no requiere receta médica.

“Hay alguien que tiene un interés comercial, entonces claro que te va a hablar muy bien de su producto no solo en cuestión de Covid, sino de cualquier otra enfermedad, sobre todo en las que son de difícil manejo y que no hay mucho medicamento para poder detenerlas.

En internet puede uno encontrar toda una serie de información que no es correcta y de gente que se aprovecha para ofrecer productos que no tienen una demostración de efectividad y que tampoco están en la línea de investigación. Son charlatanería, se venden y la gente desesperada y no informada, va sobre ellos a través de internet”, advirtió el ex director de la Asociación Latinoamericana del Tórax, Rodolfo Posadas.

Con información de: excelsior.com