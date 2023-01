La mejor manera de aprovechar las cáscaras de aguacate

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El aguacate es una de las frutas favoritas para muchas personas, pues es un perfecto complemento para acompañar gran parte de los alimentos, por desgracia se suele desperdiciar la cáscara y desecharse a la basura en vez de aprovecharla. Toma nota porque a continuación te recomiendo alguna de las maneras en las que puedes aprovechar la cascara de aguacate para no tener que desecharla,

Bálsamo para labios

Puedes aprovechar la cáscara del aguacate para crear un perfecto bálsamo labial que será sumamente útil para la hidratación. Solamente debes triturar las cascaras y agregar a la mezcla aceite de coco, deposita en algún pomo para disponer de él cada vez que lo necesites. Notarás que tus labios quedarán suaves y humectados cada vez que lo utilices.

Nutre tus plantas

Una de las mejores maneras de aprovechar las cascaras de aguacate es nutriendo las plantas de tus cultivos o macetas. Una vez que hayas pelado el aguacate puedes recolectar las cáscaras y ponerlas en la tierra de las plantas, verás que con el pasar del tiempo estas estarán cada vez más saludables y además estimulará su crecimiento. Ya que la piel del aguacate es completamente natural no habrá ningún problema con agregarla a las plantas. También puedes agregarla a tu composta para mejores resultados, pues combinarás los nutrientes del aguacate con alguna otra fruta.

Si además de aprovechar la cáscara del aguacate quieres hacer algo con el hueso, entonces te tengo un truco. El hueso de aguacate también puede funcionar como un masajeador totalmente natural. Puedes utilizarlo de dos maneras; ya sea por individual o una bandeja masajeadora. Para utilizar por individual solamente debes utilizar la semilla lavada tal como si fuera una pelota, será muy bueno para el dolor muscular, puedes complementarlo aplicando algún aceite esencial. Otra manera de utilizarlo es recolectar una gran cantidad de estos huesos y depositarlos en una bandeja para meter los pies y masajearte con los huesos.

Otras recomendaciones

Ahora que sabes cuáles son las maneras en las que puedes aprovechar las cascaras de aguacate, también es apropiado conocer cómo almacenar el aguacate para almacenar la durabilidad. Para esto, el sitio web de Masterclass da las siguientes recomendaciones.

En la encimera: si planea servir aguacates maduros dentro del día siguiente, guardarlos en la encimera a temperatura ambiente está bien. Si no están maduros, puedes hacer lo mismo. Solo espera unos días para que maduren antes de servirlos.

En el refrigerador: refrigere sus aguacates si no planea usarlos durante los próximos días. Evite cortarlos si aún no lo ha hecho, ya que puede guardarlos tal como están en su refrigerador si su interior no está expuesto. Si los ha cortado, guárdelos en un recipiente hermético o dentro de una envoltura de plástico. Deje el hueso del aguacate dentro para ralentizar el proceso de oxidación (o dorado) en al menos la mitad de un aguacate. Trate con una cucharada de jugo de limón o jugo de lima para una protección adicional.

En el congelador: congela tus aguacates inmediatamente si no planeas usarlos durante bastante tiempo. Puede almacenar aguacates congelados hasta por medio año. Descongele colocándolos en el refrigerador durante la noche cuando esté listo para servirlos.

Con información de: ensedeciencia.com