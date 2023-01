Guillermo del Toro da emotivo discurso al ganar el Globo de Oro

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Este martes el cineasta mexicano Guillermo del Toro fue galardonado con el Globo de Oro a la mejor película de animación por su versión de “Pinocho”.

Del Toro, que estaba nominado a tres categorías, logró este premio en la 80 ceremonia de estos premios con uno de sus filmes más personales.

El discurso (en español) de Guillermo del Toro al ganar el Globo de Oro por “Pinocho”, 2023.

“Gracias a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, me siento agradecido por este premio, y se los digo, estoy más que feliz de estar aquí en persona, ¡Algunos estamos borrachos, nada puede estar mejor! Ha sido un gran año para el cine, de todos tamaños, ambicioso, grandes producciones, películas íntimas y como tal, ha sido un gran año para la animación, porque la animación es cine, no es un género para niños, es un medio, y queremos dedicar el premio, primero que todo, a nuestras esposas Jennifer y Kim quienes nos dieron vida cuando éramos objetos inanimados y ya nos ven en la pista de baile, seguimos siendo objetos inanimados, pero también al equipo de producción y al elenco, animadores, hicimos esta película en más de 60 escenarios y en más de mil días de grabación y dimos vida, belleza y realidad a una historia de vida, muerte y pertenencia. Si no la han visto véanla, es una película, no para niños, pero la pueden ver ustedes con los niños, tal vez les puedan explicar luego, muchas gracias, los veo luego”, dijo Del Toro.

El cineasta regresó a esta ceremonia después de que en 2018 se convirtiera en el tercer director latino en conseguir el galardón de mejor director con “The Shape of Water” en estos premios organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y considerados la antesala de los Óscar.

“Pinocchio” es uno de los filmes más personales del cineasta y le tomó la mitad de su carrera. Aspiraba a ganar esta noche también los premios a la mejor banda sonora y mejor canción original, que finalmente no logró.

La película de Netflix, que es una coproducción entre Estados Unidos, México y Francia, también fue dirigida por Mark Gustafson y está basada en el cuento de Carlo Collodi, pero ambientada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Guillermo del Toro wins the award for Best Animated Motion Picture. #GoldenGlobes pic.twitter.com/LAs0Szn03s — NBC Entertainment (@nbc) January 11, 2023

Con información de: excelsior.com