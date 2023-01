Habrá rotación en el gabinete municipal de Victoria

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Francisco Medina Guerrero.-

CIUDAD VICTORIA. — De manera extraoficial, a reserva de ser aprobados dichos cambios del Gabinete Municipal por el Cabildo, quienes encabezan las ternas y serán sometidos a la votación correspondiente en sesión que se realizará el día de mañana, son los siguientes nombramientos: como Oficial Mayor sería nombrado Jorge Villarreal, la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente sería asumida por Joel Illoldi Reyes.

Al frente de la Contraloría Municipal sería nombrada Lizbeth González.

Como titular de la Tesorería sería nombrada Guadalupe de los Reyes.

De los funcionarios que salen del organigrama municipal se cuentan el hasta hoy tesorero Luis Carlos Cisneros Gómez y el aún contralor Sergio Estrada Cobos, quienes se incorporarían al organigrama de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

Cabe señalar que a poco más de 24 horas de ser aprobados por el Cabildo dichos nombramientos en la titularidad de varias secretarías y jefaturas de departamento, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez aseveró que dichos cambios no son por fallas, se trata dijo, de mejorar la prestación del servicio público.

Gattás Báez recalcó que en todo caso si los funcionarios que forman parte del ajuste en el Gabinete hubieran fallado fueran para la calle; “y no van para la calle”.

“No no no, de hecho hay rotación, el Tesorero va a otra área, el Contralor va a otra área, no fallaron, simplemente creo que es momento de hacer un ajuste para mejorar las condiciones de servicios y de calidad para los victorenses“.

Gattás Báez recalcó; “mañana en sesión de Cabildo se hacen los cambios, que vienen siendo Tesorería, Oficialía Mayor y Contraloría, que son los cambios que pasan por Cabildo”.

Gattás Báez dijo que aún cuando el ajuste en el Gabinete municipal incluye cambios en otras secretarías éstas no ameritan pasar por la aprobación del Cabildo.

“Va a haber cambios de otras secretarías pero que no necesariamente tienen que pasar por Cabildo también mañana”.

“Son por ternas, yo quisiera esperarme, al final de cuentas tengo que ser respetuoso del Cabildo, se tiene que cabildear, ver las ternas y ver cuál es la carta más fuerte, me gustaría esperarme y ser respetuoso del Cabildo”.

Entrevistado la mañana de hoy miércoles, Gattás Báez recalcó que los ajustes en el Gabinete municipal incluye a los titulares de cuatro secretarías y varias jefaturas de departamento.