Si no sigue en la política, a Cuauhtémoc Blanco le gustaría ser DT de México

Cuauhtémoc Blanco es uno de los mejores jugadores en la historia del balompié mexicano, sin embargo, actualmente se encuentra totalmente alejado del deporte al ser el Gobernador de Morelos; aunque no descartó en un futuro volver al futbol y ser entrenador de la Selección Mexicana o de las Águilas del América.

Luego de acabar un evento público en Cuernavaca, el “Temo” fue acechado por los medios e interrogado si se iba a candidatear como presidente de México, a lo que respondió que tendría que hablar primero con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero aseguró que no es algo que le quite el sueño y si se da en otro puesto, lo contemplaría.

“Espero tener otra reunión con él (AMLO) y pedirle que me dé la oportunidad. Sí me gustaría, pero no me voy a casar con la idea”, comentó. Además, el exfutbolista mencionó que no es “hambreado” y si no se da alguna opción en la política, buscaría regresar al deporte de sus amores. “Otros políticos que buscan un hueso y luego otro hueso y otro. Yo no soy hambreado, como decimos en el futbol”.

Blanco externó que uno de sus deseos sería convertirse en director técnico y que ha planteado varios escenarios, como dirigir al equipo de sus amores, el América; a la propia Selección Mexicana o ser timonel fuera del país, tal cual como lo hace Javier Aguirre.

“Si se da, qué bueno (seguir en la política), y si no, me regreso, como siempre he dicho, a ser entrenador de un equipo de aquí de México. Me encantaría dirigir en el extranjero, me gustaría un día dirigir al América y un día dirigir a la Selección, cómo no, pero hay que ir paso a paso”, puntualizó.