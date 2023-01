Expulsa el PAN a dos diputadas; las llama traidoras

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Las diputadas, Linda Mireya González Zúñiga y Sandra Luz García Guajardo, fueron expulsadas de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), por haber votado a favor de una iniciativa de reforma morenista, que destituyó como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). al panista Félix Fernando García Aguiar y colocar en su lugar a la legisladora de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica.

A través de un comunicado, el grupo parlamentario del PAN informó que desconoce públicamente como integrantes a las dos legisladoras, a quienes llamó traidoras.

“Lo anterior, luego de que a través de su voto se unieran a Morena para dar la espalda al pueblo que dicen representar, atentando contra la soberanía de este Poder Legislativo y traicionando la confianza que la ciudadanía depositó en ellas” señala el documento.

Calificó como una falta de respeto, no solo a los principios de su partido sino a la sociedad que representan, el actuar de las dos legisladoras, que ponen en evidencia su falta de responsabilidad y compromiso con el cargo que desempeñan.

“Es por ello que subrayamos: Linda Mireya González Zúñiga y Sandra Luz García Guajardo han traicionado la confianza del pueblo de Tamaulipas, no representan los valores democráticos de Acción Nacional y dejan de pertenecer a nuestra bancada en el Congreso de Tamaulipas” indica el comunicado.

La bancada panista detalló que, en los próximos días informará de la ruta legal “para la voluntad de los tamaulipecos sea respetada y no se permita la imposición ni el totalitarismo con en qué aspira a gobernar el partido Morena”.