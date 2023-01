“No hay rencores ni pleitos estériles”: Úrsula

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

“No hay rencores. No hay pleitos estériles. No tenemos tiempo para eso”, dijo la diputada de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, luego de ser designada por el Pleno legislativo como presidenta de la Junta de Coordinación Política, (Jucopo), en lugar del panista Félix Fernando García Aguiar.

Tras calificar como histórico “lo que ha sucedido en el Congreso es histórico porque está de regreso el estado de Derecho”, la también coordinadora de la bancada de Morena enumeró las acciones que habrá de emprender como nueva titular de la Jucopo.

“Se acabó la política de puertas cerradas. Revisaremos todas las áreas de este Poder Legislativo. Daremos seguimiento a las iniciativas “congeladas” y acabaremos con la opacidad” refirió.

“Hoy se abre una nueva etapa en el Poder Legislativo” mencionó.

Dijo que al recuperar Morena la presidencia de la Jucopo, regresó la dignidad y honra a un Poder que estuvo a las órdenes de un grupo que solo busco impunidad y que trabajaba para sus intereses personales.

Aseguró que no hubo violación al procedimiento legislativo con la aprobación del dictamen recaído en la iniciativa de reformas a la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, para darle voto a todos los integrantes de ese órgano legislativo y establecer que el presidente será el coordinador del grupo parlamentario de mayoría.

Luego de leer lo que dispone el artículo 67 de la constitución local, que sirvió de fundamento para aprobar las reformas a través de una mayoría simple, insistió en que “no existe una violación tal como lo quieren hacer ver quienes usurparon”.