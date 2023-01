Recupera Morena el mando del Congreso del Estado

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodriguez Mendoza

A pesar de las acaloradas protestas de diputados del PAN, quienes insistían en que para reformar la ley interna del Congreso del Estado se requerían 24 votos, la bancada de Morena logró recuperar la presidencia de la Junta de Coordinación Política, la cual asumió de inmediato la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica.

Lo anterior, luego de aprobar, con 19 votos a favor y 11 en contra, una iniciativa de decreto, presentada por el diputado de Morena, Elipaleth Gómez Lozano, que modifica diversas disposiciones de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso.

Durante el debate del dictamen respectivo, los legisladores del PAN, Carlos Fernández Altamirano, Imelda Sanmiguel Sánchez y Luis René Cantú Galván, exigieron al presidente de la mesa directiva, Isidro Vargas Fernández, que se apegara a lo que dispone el artículo tres de la misma ley del Congreso, en el que se establece que una reforma a ella misma debe tener el aval de las dos terceras partes de los integrantes del Pleno.

“Respete la ley diputado. Le advierto que usurpar funciones y ejercer lo que no corresponde es un delito”, gritó desde su curul Fernández Altamirano.

Cantú Galván secundó la exigencia.: “la ley marca 24 votos no mayoría simple”.

Sin embargo, el morenista les leyó el artículo 67 de la Constitución Política, que establece que para aprobar una iniciativa de decreto se requiere de una mayoría simple.

“Y yo voy a respetar siempre la Constitución” dijo.

Ante ello, Sanmiguel Sánchez le precisó que, el articulo 66 de la misma Constitución Local establece que “En las normas sobre el funcionamiento interno del Congreso se contendrán las reglas que deberán observarse para la discusión, votación y formación de las leyes, decretos y acuerdos”.

Eso significa, añadió, enojada, que la iniciativa en discusión requería de 24 votos.

Pese a los alegatos de los panistas, Vargas Fernández puso a votación el dictamen, argumentando que estaba suficientemente discutido, lo que agrandó el enojo de los panistas. Algunos de ellos, como Sanmiguel Sánchez y Cantú Galván, se encaminaron hacia la salida del recinto, sin votar.

Las reformas a la ley de Congreso del Estado, son básicamente para dos propósitos: uno, para que todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política tengan voto en las decisiones, y para que el presidente sea el coordinador de la bancada del grupo mayoritario.

De esa manera, ya no solamente los coordinadores de los grupos parlamentarios tendrán derecho al voto en la Jucopo. También votarán los coordinadores de las fracciones parlamentarias y los representantes partidistas.