Demandarán al gobierno estatal seguro amplio para 300 mil alumnos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

La Asociación Estatal de Padres de Familia solicitará al gobernador, Américo Villarreal Anaya, su apoyo para que 300 mil alumnos de educación básica tengan un seguro de cobertura amplia financiado por el gobierno estatal.

Miguel Ángel Tovar Tapia, presidente de la organización, explicó que ya hicieron un intento por impulsar el seguro integral, pero el anterior gobierno panista, no atendió su reclamo.

Pedirán al gobernador Villarreal Anaya presente ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Educación, para incorporar la obligación del Estado de otorgarle un seguro de cobertura amplia a cada estudiante de educación básica.

“No queremos ser reconocidos o llevarnos el crédito por la iniciativa. Simplemente nos interesa que los niños estén protegidos con un seguro” mencionó.

Eso se logrará con un seguro escolar para que cubra accidentes fuera de la escuela y que facilite al acceso a todo el tratamiento y medicamentos en caso de enfermedades como el Covid-19.

“Los asuntos de salud no tiene tiempo. En cualquier momento surge un accidente. Pero esto lo tienen los diputados en sus manos y en ellos estará decidir si es urgente o no es urgente la salud de los niños en educación” refirió.