La difusión de programas sociales si se permite: INE

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Los lineamientos para garantizar principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en materia electoral, no buscan restringir la participación de los servidores públicos, sino garantizar la igualdad en todos los niveles para no generar ventajas a favor de candidatos.

Por tanto, durante la veda electoral no se suspenden los programas ni tampoco la difusión de información para fines prácticos, de tal manera que podrán seguir publicando en sus portales información relacionada con trámites, pagos y beneficios, explicó Sergio Iván Ruiz Castellot.

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas, precisó que los funcionarios públicos no pueden asistir a eventos con carácter partidista dentro de los horarios de labores o en las horas consideradas como hábiles, aunque sí en días y horas no hábiles cuando no tengan actividad preponderante ni manifestaciones.

“Es decir, que no usen el micrófono y solo hagan presencia, pero no tengan una participación activa”, subrayó.

Los funcionarios que manejen programas sociales no pueden participar en ser representantes de partidos políticos ni tampoco funcionarios de casilla e incluso, como observadores de la elección extraordinaria para senador por Tamaulipas.

Lo anterior por su identificación con la ciudadanía, y porque pudieran ejercer algún tipo de presión en el ejercicio del voto, añadió.

Ruiz Castellot consideró que no debe haber ningún tipo de confusión por parte de los servidores públicos o funcionarios de los tres niveles de gobierno en este proceso extraordinario, tomándose en cuenta que son prácticamente las mismas reglas que se aplican en cada elección ordinaria.

“Los lineamientos hablan de sanciones, de infracciones que pueden ameritar la integración de un procedimiento especial sancionador, sin demérito de que si es una falta de carácter penal, proceder a interponer la denuncia correspondiente en un proceso en el que interviene la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales o bien, el Tribunal Electoral”, apuntó.

El presidente del INE en Tamaulipas aseveró que en dichos lineamientos no se permite la realización de eventos masivos ni el envío de mensajes en esos acontecimientos, sólo evitar logros de gobierno, candidatos o figura en lo particular.