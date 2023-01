Karla Panini agradece a Piqué; por él ya nadie se acuerda de ella

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Ya suma más de 90 millones de reproducciones en YouTube la canción de Shakira con Bizarrap a dos días de su estreno, convirtiéndose en el primer gran éxito de este 2023. Esta colaboración despertó un sinfín de comentarios en redes sociales, algunos a favor y otros en contra del mensaje de desahogo de la cantante colombiana.

La melodía incluye algunas claras referencias a su ex esposo, Gerard Piqué y pareja Clara Chía con quien supuestamente le habría sido infiel a Shakira meses antes. Una reacción que muy pocos esperaban ver es la de Karla Panini, pues la polémica comediante expresó sentirse identificada con el campeón mundial.

A través de su cuenta de Instagram agradeció al ex central catalan por desviar la atención de los internautas y así dejaran de molestarla unos cuantos días, sin embargo, pide que no la olviden y regresen, pues los comentarios en su contra “no le afectan”, siempre y cuando “no haya niños involucrados”.

Señaló que al ser una figura pública es como recibir todo este tipo de comentarios en redes sociales, situación a la cual ya está acostumbrada:

“Gracias Piqué! La mejor forma de tomar la vida es riéndose de ella; y más aún, si estás en medio de un escándalo público. Seas o no seas “figura pública” porque a TODOS nos puede tocar, y más en este tiempo de redes sociales; donde hay expertos en todoooos los temas. Todo mundo creemos saberlo todo y todooos estamos listos para emitir una opinión o un juicio que jamás se nos pidió, pero lo hacemos”, escribió.

Su publicación está acompañada de una imagen editada que dice: “Gracias a Piqué, nadie se acuerda de mí”. Además, en su mensaje asegura que le dan gracia los memes que ve en redes sociales sobre ella, pues los considera ingeniosos y agradece que “siempre la involucren en todos los temas o que ya sea una costumbre tener la culpa de todos esos acontecimientos”.

Panini finalizó su sarcástico mensaje pidiendo a sus “haters” que de momento se distraigan con la polémica entre Shakira y Piqué pero no la olviden y regresen, pues considera que su odio en realidad es admiración.

“Así que No, de favor NO me olviden!!!! por ahora distráiganse con Piqué, pero después vuelvan!! siempre vuelvan!!! Porqué si algo hago, de un tiempo acá, es amar a mis haters. No sería la misma sin su “odio” que en realidad es admiración”, finalizó.

Con información de: milenio.com