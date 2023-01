¿Planeas invertir en una App? Ten cuidado, advierte la SSP

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Diego López Bernal.-

Ciudad Victoria, Tam.- Las aplicaciones de inversión se han convertido en un verdadero peligro para perder dinero fácilmente y, en un descuido, ser víctima de delincuentes como extorsionadores profesionales, de acuerdo a una alerta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).

A través de la Policía Cibernética, la dependencia estatal emitió un mensaje con tips de prevención para los usuarios de telefonía móvil e Internet en general, bajo el título “Peligro de las aplicaciones de inversión”, en el cual hace las siguientes observaciones.

Primero, recuerda a cualquier persona que pueda caer en la tentación de querer ganar dinero de manera fácil y rápida que las transacciones no son reversibles, es decir, una vez realizadas ya no se pueden recuperar.

Asimismo, señala que para estafar a las víctimas los delincuentes virtuales engañan a las personas con promesas de rápidas y grandes ganancias, el típico gancho para atraer a las personas y despojarlas de su dinero.

A su vez, la corporación cibernética de la SSP señala que tiene detectado que este tipo de aplicaciones en un inicio aumentan el valor de la inversión, pero rápidamente disminuye, por lo que pueden generar grandes pérdidas.

Ante ello, alerta que se debe tener precaución porque algunas de este tipo de aplicaciones de inversión son utilizadas por delincuentes para terminar por extorsionar o estafar a las víctimas.

“Cuida tu patrimonio y no permitas que los estafadores abusen de tu necesidad. Antes de solicitar una inversión, por una App, asesórate de que todo sea legal y que no se trate de un fraude”, recomienda la Policía Cibernética a los tamaulipecos en su post de Facebook de este fin de semana.

Así que ya lo sabe, las promesas de dinero fácil y ganancias rápidas por lo regular llevan altos riesgos de ser estafas y, en casos peores, de delitos mayores, como extorsiones, de acuerdo a la información que comparten las autoridades competentes, como la SSP.